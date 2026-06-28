Situația din Orientul Mijlociu: Iran atacă nave comeriale în strâmtoarea Ormuz – SUA ripostează, Iran atacă obiective militare americane din regiune – situația escaladează

Iranul a atacat cu drone nave sub pavilion panamez sâmbătă în strâmtoarea Ormuz, fapt care a dus la lanasarea de către SUA de atacuri asupra Iranului, relatează BBC.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că a lovit mai multe ținte pe teritoriul Iranului, ca răspuns direct la „agresiunea continuă” împotriva navigației comerciale.

Ca represalii, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a declarat, într-un comunicat difuzat de mass-media de stat, că a lansat rachete și drone asupra infrastructurii americane din Kuweit și Bahrain.

În urma schimbului de focuri, SUA și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului.

Centcom a declarat într-un comunicat: „Iranului i s-a oferit șansa de a respecta acordul de încetare a focului, dar a ales să nu o facă atunci când forțele sale au lansat o dronă de atac unidirecțională care a lovit MT Kiku”, un petrolier sub pavilion panamez.

Ca răspuns, a precizat Centcom, avioanele de vânătoare americane au efectuat lovituri asupra a 10 ținte militare iraniene în mai multe locații din Strâmtoarea Hormuz și din apropierea acesteia. Printre acestea s-au numărat echipamente militare, sisteme de comunicații, baze de apărare aeriană și depozite de drone.

În declarația sa, IRGC a afirmat că SUA au atacat cinci posturi de coastă din Iran sub ceea ce a numit „pretextul confruntării Marinei IRGC cu nava agresor”.

Atacuri iraniene asupra unor obiective militare americane din regiune

Ca represalii, IRGC a declarat că a lansat rachete balistice și drone asupra „opt elemente-cheie de infrastructură” de la baza Ali al-Salem din Kuweit și de la Flota Navală a Cincea din Port Salman, Bahrain, „distrugându-le”.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că nu au fost semnalate victime americane și nici consecințe majore sau pagube la instalațiile americane din Orientul Mijlociu.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a afirmat că, în temeiul Memorandumului de înțelegere semnat la începutul acestei luni, Iranul dispune de mecanisme pentru controlul tranzitului și navigației în Strâmtoarea Hormuz, iar de acum înainte, navele care încalcă aceste reguli vor fi tratate cu mai multă fermitate decât în trecut.

„Orice potențială agresiune inamică, sub orice pretext, chiar dacă agresiunile vizează ținte minore, așa cum s-a întâmplat noaptea trecută și în această seară, va primi un răspuns zdrobitor”, se arată în declarație.

De asemenea, a acuzat SUA că au încălcat încetarea focului convenită în memorandumul de înțelegere dintre cele două națiuni, avertizând că acest lucru „va duce la oprirea completă a procesului”.

Ministerul Afacerilor Externe iranian a condamnat, de asemenea, ceea ce a descris drept „atacuri brutale” și o încălcare a armistițiului, adăugând că acest lucru demonstrează că SUA „nu acordă nici cea mai mică importanță și credibilitate angajamentelor sale, iar încălcarea promisiunilor face parte din natura sa”.

Trump: Este „foarte posibil” ca Teheranul să „nu învețe niciodată”. „Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista!”

La scurt timp după anunțarea ultimelor atacuri ale SUA asupra Iranului, președintele Donald Trump a declarat pe Truth Social că este „foarte posibil” ca Teheranul să „nu învețe niciodată”.

„S-ar putea ajunge la un moment în care nu vom mai putea fi rezonabili și vom fi nevoiți să ducem la bun sfârșit, pe cale militară, misiunea pe care am început-o cu mare succes”, a scris el sâmbătă seara.

„Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista!”,. a continuat mesajul

În orele care au urmat atacurilor americane, atât Kuweitul, cât și Bahrainul au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au fost activate.

„Sistemele de apărare aeriană ale Kuweitului se confruntă în prezent cu atacuri ostile cu rachete și drone”, au declarat Forțele Armate ale Kuweitului într-un comunicat publicat pe X, solicitând publicului să respecte instrucțiunile de securitate.

Ministerul de Interne din Bahrain a îndemnat cetățenii să „rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”.

Centcom a declarat că navele comerciale continuă să opereze în Strâmtoarea Hormuz.

Cum au escaladat incidentele după semnarea memorandumului cu 14 puncte

Cele mai recente atacuri au avut loc la mai puțin de o zi după ce SUA au lansat atacuri de represalii împotriva Iranului, despre care au afirmat că au fost o reacție la un atac cu drone asupra navei de marfă sub pavilionul Singapore, MV Ever Lovely, din 25 iunie.

Centcom a descris atacurile americane drept „un răspuns puternic” la atacul asupra navei de marfă, adăugând că „agresiunea nejustificată împotriva navigației comerciale din partea forțelor iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”.

Teheranul a afirmat că nava de marfă a fost atacată deoarece folosea o rută neautorizată pentru a tranzita apele din Golf și a declarat că atacurile de represalii constituie o încălcare a armistițiului din partea SUA.

Într-o declarație publicată sâmbătă dimineață, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a afirmat că a efectuat, ca răspuns, mai multe atacuri împotriva unor ținte legate de forțele americane și a dat vina pe „regimul american care încalcă tratatele” pentru această situație.

Statele Unite și Iranul au convenit, pe 17 iunie, să pună capăt ostilităților în cadrul unui memorandum de înțelegere în 14 puncte, care prevedea, de asemenea, ca Iranul să depună „toate eforturile necesare pentru asigurarea trecerii în condiții de siguranță a navelor comerciale, fără perceperea vreunei taxe, timp de 60 de zile”.

Strâmtoarea Hormuz este o cale navigabilă esențială pentru transporturile de petrol și gaze și a fost efectiv închisă de Teheran după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Închiderea acestei căi navigabile esențiale a provocat o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol și a împiedicat transportul altor mărfuri vitale, precum îngrășămintele.

Anunțuri contradictorii ale celor două părți, privind conținutul memorandumului

În ultimele zile, Trump și alți oficiali americani au insistat că negocierile cu Iranul avansează bine, afirmând că Iranul a renunțat la orice intenție de a percepe taxe de trecere navelor care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Într-o postare de miercuri pe Truth Social, Trump a declarat că Iranul a informat SUA că „nu se vor percepe taxe de trecere, nu se vor solicita costuri de asigurare și nu se vor percepe alte taxe de niciun fel”.

„Dacă aceasta este o informație falsă, negocierile s-ar încheia imediat”, a adăugat el.

SUA au condamnat informațiile potrivit cărora Iranul percepe taxe de la petrolierele care traversează strâmtoarea, iar mulți consideră că orice sistem de taxare constituie o încălcare a dreptului maritim internațional.

Marți, oficiali iranieni și omanieni au purtat discuții în Muscat, capitala Omanului, pentru a dezbate „gestionarea viitoare a navigației”, deși ministrul de externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, a declarat că ambele țări sunt angajate în asigurarea „trecerii sigure fără taxe”.

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammed Bagher Ghalibaf, a declarat pentru agențiile de știri afiliate statului că „toată lumea ar trebui să știe că administrarea Strâmtorii Hormuz nu va reveni niciodată la situația de dinainte de război”.

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