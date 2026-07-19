SUA lovesc Iranul pentru a opta noapte consecutiv, după moartea a doi militari americani în Iordania

Armata Statelor Unite a efectuat pentru a opta noapte consecutiv atacuri asupra unor obiective din Iran, după ce doi militari americani au fost uciși, iar un altul este dat dispărut în urma unor atacuri iraniene asupra forțelor americane din Iordania, relatează DW.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lovit instalații iraniene de supraveghere de coastă și de apărare aeriană, capabilități maritime, precum și depozite de rachete și drone, în cadrul operațiunilor menite să reducă capacitatea militară a Iranului.

Potrivit CENTCOM, forțele americane au vizat, de asemenea, membri ai Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC) care au lansat atacuri împotriva militarilor americani aflați în Iordania pe 17 iulie.

În urma atacurilor iraniene asupra forțelor americane din Iordania, doi militari americani au fost uciși, unul este în continuare dat dispărut, iar alți patru au fost răniți. Cei patru militari răniți au fost transportați la spitale din Iordania și ulterior externați, în timp ce alți militari evaluați pentru răni minore și-au reluat activitatea, potrivit CENTCOM.

Armata americană a precizat că noile lovituri au ca obiectiv și reducerea capacității Iranului de a amenința transportul comercial în Strâmtoarea Ormuz, precum și „pedepsirea rapidă” a forțelor Gardienilor Revoluției responsabile de atacurile asupra militarilor americani din Iordania.

În paralel, armata iraniană a afirmat că a atacat cu drone două baze americane din Kuweit, ca răspuns la loviturile SUA asupra teritoriului iranian. Potrivit televiziunii de stat iraniene, au fost vizate un depozit de muniții al armatei americane de la Camp Udairi, precum și sistemul radar Patriot și radarul de supraveghere aeriană de la baza aeriană Ali Al Salem.

Iran urmărește în mod persistent destabilizarea securității și stabilității regionale

Escaladarea conflictului a atras și condamnarea Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC). Secretarul general al organizației, Jasem Mohamed al-Budaiwi, a acuzat Iranul de comiterea unor „crime de război” prin atacurile asupra Kuweitului, Bahrainului și Iordaniei și a condamnat în special lovirea infrastructurii și a unor obiective civile din Kuweit.

Al-Budaiwi a afirmat că acțiunile Iranului reprezintă o escaladare gravă și o încălcare a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite. El a acuzat Teheranul că urmărește în mod persistent destabilizarea securității și stabilității regionale.

Kuweitul a raportat atacuri asupra unor instalații de producere a energiei electrice și asupra unor obiective din sectorul alimentării cu apă, în două zile consecutive. O companie petrolieră a anunțat, de asemenea, că mai multe persoane au fost rănite și că o instalație a suferit „pierderi materiale semnificative”.

Ministerul de Externe al Kuweitului a condamnat atacurile, afirmând că vizarea unor astfel de obiective indică o abordare ostilă sistematică îndreptată împotriva infrastructurii vitale și a siturilor civile.

***