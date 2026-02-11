SUA își extind influența într-o regiune în care Rusia a fost principala putere: Parteneriat strategic cu Azerbaidjan și acord nuclear civil cu Armenia

Vicepreședintele american JD Vance și președintele azer, Ilham Aliev (foto dreapta), au semnat marți, la Baku, un parteneriat strategic care include cooperarea economică și în domeniul securității.

JD Vance a ajuns în Azerbaidjan după o vizită în țara vecină și adversară de lungă durată, Armenia.

Ilham Aliev a declarat că SUA și Azerbaidjanul intră într-o „fază complet nouă” de cooperare în domeniul vânzărilor de echipamente de apărare și al inteligenței artificiale și că vor continua colaborarea în domeniul securității energetice și al combaterii terorismului.

La rândul său, JD Vance a promis că SUA vor trimite Azerbaidjanului un număr nedivulgat de nave pentru a-l ajuta să-și protejeze apele teritoriale, transmite Reuters.

Acordul de parteneriat a fost prezentat, pentru prima dată, în cadrul discuțiilor dintre Aliev și președintele Donald Trump la Washington, în august, unde liderul de la Baku a ajuns la un acord de pace cu prim-ministrul armean, Nikol Pașinian, pentru a pune capăt deceniilor de război.

În timpul vizitei sale în Armenia, JD Vance a semnat, luni, un acord cu Pașinian care ar putea deschide calea pentru ca SUA să construiască o centrală nucleară într-o țară care depinde de mult timp de importurile de energie din Rusia și Iran.

O nouă rută pentru a conecta Asia de Europa

În cadrul turneului său, JD Vance a încercat, de asemenea, să promoveze „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională (TRIPP)”, un coridor propus de 43 km (27 mile) care ar traversa Armenia și ar oferi Azerbaidjanului acces direct la exclava Nakhchivan și la aliatul său regional, Turcia.

Ruta ar conecta mai bine Asia de Europa într-un moment în care Washingtonul dorește să diversifice fluxurile energetice și comerciale în afara Rusiei, din cauza războiului din Ucraina.

„Speranța noastră este că ruta va contribui la consolidarea cooperării economice, a cooperării în domeniul resurselor naturale și al mineralelor critice și va face posibilă menținerea acestui incredibil acord de pace între Azerbaidjan și Armenia”, a declarat JD Vance, într-o conferință de presă cu Aliev.

Azerbaidjanul dorește să-și demonstreze potențialul ca partener de încredere pentru SUA în regiune, a declarat Rauf Mammadov, specialist în politica energetică la Jamestown Foundation, un think-tank cu sediul la Washington. „În ceea ce privește ierarhia priorităților, este important ca Azerbaidjanul să se poziționeze ca… o insulă de stabilitate orientată spre Occident între Rusia și Iran”, a spus el.

Armenia și Azerbaidjanul au făcut pași în direcția soluționării conflictului lor de aproape 40 de ani de la întâlnirea cu Trump de anul trecut. Cu toate acestea, nu a fost semnat niciun acord formal de pace, deși au reluat unele livrări de energie.

Kremlinul a reacționat

Rusia intenționează să își dezvolte în continuare relațiile atât cu Armenia, cât și cu Azerbaidjanul, a transmis miercuri Kremlinul, după ce vicepreședintele american JD Vance a vizitat cele două țări din Caucazul de Sud.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Azerbaidjanul și Armenia sunt țări suverane care au dreptul să-și dezvolte propriile politici externe și că Moscova are legături profunde și reciproc avantajoase cu ambele națiuni.

„Avem o gamă largă de relații bilaterale atât cu Baku, cât și cu Erevan, care acoperă toate domeniile posibile. Acestea includ cooperarea comercială și economică reciproc avantajoasă, investiții reciproce, relații culturale și așa mai departe. Și, desigur, intenționăm să dezvoltăm în continuare relațiile cu partenerii noștri, astfel încât acestea să fie benefice nu numai pentru noi, ci și pentru ei”, a spus Peskov.

El a mai afirmat că Rusia se află într-o poziție favorabilă pentru a participa la licitații pentru orice nouă centrală nucleară din Armenia.

