SUA își avertizează aliații din „Pax Silica” să nu intre și în alianța condusă de China în domeniul inteligenței artificiale

Statele Unite se pregătesc să trimită către 35 de țări o scrisoare prin care le informează că nu pot face parte în același timp din două coaliții rivale, și că colaborarea cu Beijingul înseamnă excluderea din cadrul parteneriatului cu Washington, potrivit unei schițe nedatate, redactată de Departamentul de Stat, care a fost văzută de Reuters și comentată de un oficial american care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului.

Scrisoarea este adresată țărilor semnatare „Declarației de Oportunitate AI” pe care Statele Unite au anunțat-o în iunie, un grup care include și membrii Pax Silica, inițiativă propusă anul trecut de Washington pentru a securiza lanțurile de aprovizionare cu minerale critice, semiconductori și modele de AI, relatează Reuters. La acestă inițiativă este pregătită să adere și Uniunea Europeană, deși nu toate statele sunt de acord, Franța fiind cea mai vocală pentru păstrarea suveranității europene.

Scrisoarea le cere aliaților să aleagă în mod clar din ce tabără vor să facă parte, fără a numi explicit China. Un oficial american a declarat că documentul a fost redactat pentru a clarifica faptul că țările „nu pot merge în ambele sensuri”, vorbind sub condiția anonimatului, deoarece negocierile interne continuă.

Departamentul de Stat nu a comentat oficial referitor la ceea ce a numit „un document intern presupus a fi fost scurs în presă”.

Kazahstan ar fi declanșat probabil reacția SUA – fiind singura țară despre care se știe că a aderat la ambele inițiative de dezvoltare AI. Reuters subliniază că țara ex-sovietică este o considerată de SUA ca o sursă cu mare potențial de minerale critice pe care strategia americană le vizează pentru alianța occidentală.

Președintele chinez Xi Jinping a lansat în iulie o organizație rivală „Organizația Mondială de cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale”, promovând modele chinezești „open-weights” – modele ale căror parametri rezultați în urma antrenării sunt publicați și pot fi descărcați, rulați și ajustați de oricine, chiar dacă datele de antrenare și codul sursă rămân private – și care este o provocare la adresa influenței SUA asupra sectorului AI.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că Beijingul se opune amestecului politicului în comerț și tehnologie și că astfel de acțiuni „nu vor face decât să frâneze progresele globale ale inteligenței artificiale și nu servesc interesele nimănui”. Ambasada Kazahstanului la Washington nu a comentat poziția Departamentului de Stat.

Aproximativ 25 de state s-au alăturat Pax Silica, printre care se numără Japonia, Australia și Coreea de Sud. Cadrul colaborării între semnatari presupune coordonarea controalelor la export a mineralelor critice și a investițiilor comune în cipuri avansate, cu scopul de a limita ascensiunea tehnologică a Chinei, în special în domeniul inteligenței artificiale. Calitatea de membru nu este obligatorie.

Modelele chinezești „open-weights” au redus o mare parte din decalajul față de sistemele proprietare ale firmelor americane, printre care OpenAI și Anthropic, o schimbare care a permis coaliției patronată de Beijing să aibă mai multe de oferit decât avea acum un an.

China a folosit războiul tarifar pentru a-și demonstra poziția sa de monopol în prelucrarea mineralelor critice, ceea ce a determinat Washingtonul să caute soluții pentru a-și asigura lanțurile de aprovizionare cu ajutorul aliaților occidentali.

Pax Silica a anunțat individual aderările dar nu a publicat o listă completă cu țările membre. Identitatea majorității celor 35 de țări cărora li se cere în prezent să aleagă între Beijing și Washington nu este deocamdată publică.

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