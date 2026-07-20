SUA intensifică campania de bombardamente în Iran, Houthi deschid frontul din Marea Roșie și anunță o ”blocadă” a Arabiei Saudite. Mediatorii propun un armistițiu de 10 zile

Războiul SUA din Orientul Mijlociu împotriva Iranului continuă să escaladeze, în pofida unor semnale privind reluarea diplomației. Potrivit unui înalt oficial iranian citat de Reuters, mediatorii au transmis Teheranului o propunere de armistițiu de 10 zile, care ar permite relansarea acordului interimar încheiat luna trecută. Ministerul iranian de Externe a confirmat că a primit propuneri prin intermediari, iar Pakistanul ar fi fost solicitat să își reia rolul de mediator între Washington și Teheran.

Pe teren, însă, atacurile s-au intensificat. SUA au continuat pentru a noua noapte consecutivă loviturile asupra Iranului, vizând nu doar zonele de coastă și infrastructura legată de Strâmtoarea Ormuz, ci și orașe și obiective din interiorul țării. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a afirmat că raidurile urmăresc degradarea capacității Iranului de a ataca nave comerciale în strâmtoare, în timp ce Iranul a anunțat atacuri asupra unor active militare americane din Kuweit, Iordania, Siria și alte zone din regiune.

Escaladarea se extinde și dincolo de Golf. Rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au anunțat impunerea unei blocade navale asupra Arabiei Saudite, deschizând un nou front de presiune asupra rutelor energetice regionale, în special în zona Bab el-Mandeb și Marea Roșie (vezi hartă mai jos). În paralel, tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au crescut după ce Gărzile Revoluției au afirmat că două petroliere au explodat/au fost imobilizate după ce ar fi încercat să tranziteze ruta sudică din Ormuz (prin care SUA escortează nave), o rută despre care iranienii amenință că e „nesigură”, iar o altă navă a fost lovită de un proiectil necunoscut în largul Omanului.

Nouă propunere: armistițiu de 10 zile pentru reluarea negocierilor. SUA au intensificat atacurile, Houthi anunță o blocadă asupra Arabiei Saudite

Mediatorii din conflict au transmis Iranului o propunere de dezescaladare a războiului cu SUA, care ar prevedea un armistițiu de 10 zile pentru a găsi modalități de relansare a acordului interimar încheiat luna trecută, a declarat luni pentru Reuters un înalt oficial iranian. Ministerul iranian de Externe a transmis că mediatorii au prezentat recent propuneri Teheranului, semnalând că contactele diplomatice rămân active.

Separat, două surse guvernamentale pakistaneze au declarat că ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, aflat la a doua vizită la Islamabad în mai puțin de o săptămână, a cerut Pakistanului să își reia rolul de mediator în conflictul dintre Iran și Statele Unite.

În același timp, rebelii Houthi din Yemen, aliniați Iranului și înarmați de Gărzile Revoluției iraniene, au declarat luni că impun o blocadă navală asupra Arabiei Saudite, o măsură care deschide un nou front împotriva Statelor Unite în războiul acestora cu Iranul și extinde amenințarea la adresa aprovizionării globale cu energie și a comerțului dincolo de Golf.

Anunțul a venit în pofida semnelor că Teheranul și Washingtonul doresc să reia diplomația pentru a opri rundele tot mai intense de atacuri care au compromis aproape complet acordul interimar semnat luna trecută.

Teheranul a transmis de săptămâna trecută rebelilor Houthi să înceapă atacuri în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, dacă SUA continuă să atace infrastructura energetică iraniană. Închiderea completă a strâmtorii ar reduce aprovizionarea globală cu petrol cu 7%, deoarece ar împiedica majoritatea exporturilor petroliere saudite să părăsească regiunea. Perturbarea s-ar adăuga reducerii masive a fluxurilor globale de petrol provocate de războiul din Golf, care a diminuat deja transporturile cu echivalentul a 10% din aprovizionarea mondială.

În declarația lor, forțele armate Houthi au spus că declară „un embargo maritim împotriva inamicului criminal saudit, pe baza principiului «ochi pentru ochi», cu efect imediat”, ca răspuns la ceea ce au numit „un asediu nedrept și opresiv” impus Yemenului de către saudiți.

SUA au impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene, Houthi încearcă să perturbe piețele de energie prin atacarea Strâmtorii Bab el-Mandeb

Eforturile diplomatice și extinderea conflictului în Marea Roșie vin după încă o noapte de atacuri americane asupra orașelor iraniene și după lovituri ale Gărzilor Revoluției din Iran asupra unor active militare americane din regiune.

Președintele american Donald Trump a afirmat despre cele mai recente atacuri asupra Iranului că acestea răzbună moartea a până la trei militari americani în atacurile iraniene recente.

Totodată, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că două petroliere au explodat după ce au încercat să tranziteze strâmtoarea pe o rută „nesigură” – adică pe ruta sudică din Ormuz păstorită de SUA. Duminică, IRGC afirmase că două nave au fost implicate într-un „accident” în aceeași zonă. Nu era clar dacă cele două incidente aveau legătură.

Separat, o navă a fost lovită de un proiectil necunoscut în largul coastei Omanului, cu vedere spre Strâmtoarea Ormuz, a anunțat agenția britanică United Kingdom Maritime Trade Operations. Nava rămâne în derivă, dar echipajul este în siguranță, a precizat agenția.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că a noua noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului a urmărit „degradarea” capacității țării de a ataca nave comerciale pe rutele maritime vitale din strâmtoare. CENTCOM nu a oferit alte detalii.

În Iran, au fost raportate explozii în Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr și Bandar Imam Khomeini.

În răspuns la atacurile SUA, IRGC a afirmat că a vizat cu rachete balistice aeronave americane aflate pe aeroportul Aqaba din Iordania, precum și active militare din tabăra Al-Adiri și de la baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, dar și poziții din Siria.

Sirenele au sunat luni în Bahrain, iar armata Kuweitului a anunțat că a interceptat din nou drone iraniene.

Atac asupra unei stații de desalinizare

Guvernul Kuweitului a anunțat că o stație de desalinizare a fost atacată duminică pentru a doua zi consecutiv, provocând un incendiu, într-o lovitură pe care a descris-o drept un atac direct asupra infrastructurii civile vitale.

Instalațiile de desalinizare furnizează cea mai mare parte a apei potabile în multe state din Golf, deservind zeci de milioane de oameni într-una dintre cele mai secetoase regiuni ale lumii.

Iranul, care a acuzat sâmbătă Statele Unite că au lovit una dintre propriile sale stații de desalinizare, a spus în repetate rânduri că va viza astfel de instalații din statele din Golf ca represalii. SUA nu au confirmat că au lovit o instalație iraniană de desalinizare.

Rubio anunță că SUA nu vor lăsa Iranul să controleze Strâmtoarea Ormuz

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis că Statele Unite vor continua să vizeze Iranul atât timp cât acesta atacă transportul comercial global.

„Atât timp cât Iranul insistă să controleze o cale navigabilă internațională, va trebui să răspundem. Statele Unite rămân întotdeauna deschise unei soluții diplomatice”, a spus Rubio.

Ministerul iranian de Externe a semnalat că nici Teheranul nu exclude o revenire la diplomație, întrebat dacă ușa discuțiilor cu SUA este acum închisă.

Confirmând că Teheranul a primit „propuneri” de la mediatori, purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, a spus că nu poate oferi detalii. „Ideea principală este că, în ultimele zile, atât aparatul diplomatic a fost activ, cât și idei din partea unor mediatori au ajuns la noi”, a adăugat el.

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