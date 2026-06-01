Al treilea schimb de lovituri SUA-Iran în plin armistițiu: SUA au lovit instalații radar și de comandă, iranienii au atacat o bază americană din Kuweit

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat luni că a lovit, în weekend, mai multe instalații radar și locații de comandă iraniene, în timp ce Gardienii Revoluției din Iran au transmis că au atacat, cu rachete balistice, o bază americană din Golf ca represalii, potrivit Reuters. Loviturile reciproce au fost al treilea astfel de incident din ultima săptămână.

CENTCOM a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că a atacat locații din Goruk și de pe insula Qeshm în weekend, susținând că loviturile au fost efectuate în „autoapărare”, mai exact după doborârea unei drone americane în regiune. Aceasta a fost a treia oară când CENTCOM a anunțat că a realizat bombardamente în scopuri „defensive”, în condițiile unui armistițiu fragil între SUA și Iran, în timpul căruia se negociază un acord de denuclearizare și pace.

Separat, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat luni că a atacat o bază americană folosită pentru lansarea de atacuri asupra sudului Iranului. Deși IRGC nu a precizat ce bază a lovit, Kuwaitul a transmis luni că intercepta atacuri cu rachete și drone.

Noile atacuri vin pe fondul unor progrese lente către extinderea armistițiului și un memorandum de înțelegere către un eventual acord de pace.

În cazul unui acord, ridicarea blocadei navale a SUA s-ar face gradual, în funcție de revenirea tranzitului internațional prin Strâmtoarea Ormuz. Pe ce s-au blocat negocierile

Președintele american Donald Trump a transmis duminică seară, într-o postare pe rețelele sociale, că „Iranul chiar vrea să ajungă la un acord” și că „totul se va termina bine”. El nu a oferit însă detalii suplimentare cu privire la negocierile în desfășurare și dacă un acord cuprinzător pentru încheierea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz este sau nu aproape.

Deși oficialii americani și iranieni au spus că negocierile indirecte continuă, niciuna dintre părți nu a confirmat oficial vreun acord.

Negociatorii celor două țări încă nu au negociat finalmente programul nuclear Iranian, în condițiile în care Washingtonul cere ca Teheranul să predea stocurile de uraniu îmbogățit și să renunțe la orice activitate de îmbogățire cel puțin pe o perioadă de timp – solicitare pe care Teheranul a respins-o.

În același timp, iranienii vor deblocare a peste 20 de miliarde de dolari în active și fonduri înghețate de către SUA, o solicitare complicată din puctul de vedere al ecuației politice pentru președintele Trump – o idee vehiculată este ca alte țări din Golf (în special Qatar) să elibereze din fonduri pentru achiziție de medicamente și alte importuri esențiale. În discuție este și un fond de investiții regional pentru reconstrucția Iranului, conform unei relatări New York Times (NYT).

Iranul a continuat să blocheze Strâmtoarea Ormuz, în timp ce blocada navală americană asupra porturilor iraniene a rămas în vigoare. Prețurile petrolului au crescut cu 3% luni.

