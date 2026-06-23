Donald Trump anunță că Iranul a acceptat inspecții nucleare, Iranul dezminte. Cum vor fi utilizate activele deblocate ale iranienilor

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul a acceptat inspecții nucleare pe termen nelimitat, în pofida dezmințirilor Teheranului, și că activele iraniene deblocate vor fi folosite pentru achiziționarea de produse umanitare din Statele Unite, relatează Reuters.

Vicepreședintele american JD Vance, care a condus delegația SUA la discuțiile recente cu negociatorii Teheranului, a declarat la rândul său că discuțiile cu oficialii iranieni, desfășurate în Elveția, au creat o bază bună pentru un acord final și că Teheranul a acceptat să permită revenirea inspectorilor nucleari în țară.

Iranul a negat însă că ar fi început discuții privind programul său nuclear în cadrul negocierilor, mediate de Qatar și Pakistan, și a afirmat că nu a acceptat să invite din nou inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

De notat că Washingtonul a acceptat să acorde o derogare de la sancțiunile impuse Iranului pentru o perioadă 60 de zile, începând de luni, după prima rundă de discuții desfășurată în cadrul unui acord de pace incipient convenit săptămâna trecută, pentru încheierea războiului.

Iranul spune că decide singur cum va folosi activele deblocate

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat marți că oficialii iranieni nu au avut o întâlnire cu șeful AIEA, Rafael Grossi, în Elveția și că nu există planuri ca agenția nucleară a ONU să inspecteze instalațiile nucleare avariate ale Iranului.

Trump a reacționat marți la ceea ce a numit „declarațiile false” ale Iranului.

„Iranul a acceptat pe deplin și complet cel mai înalt nivel de inspecții nucleare pe termen lung în viitor (Infinit!!!)”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

El a mai spus că toate activele iraniene deblocate în cadrul acordului vor fi plasate într-un cont escrow și folosite pentru achiziționarea de alimente și produse medicale din SUA, „inclusiv porumb, grâu și soia de la marii noștri fermieri americani”.

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite la Geneva negase, mai devreme marți, existența unui astfel de acord.

„Iranul este singura țară care decide ce face cu activele sale, care urmează să fie deblocate, așa că resping orice afirmație potrivit căreia orice altă țară ar avea vreun rol sau vreo influență asupra acestor decizii sau asupra acestor procese”, le-a spus Ali Bahreini reporterilor.

Foaie de parcurs pentru negocieri

Declarațiile contradictorii au evidențiat incertitudinea care planează asupra negocierilor pentru oprirea unui război care a destabilizat Orientul Mijlociu.

Luni, părțile au convenit asupra unui mecanism pentru încetarea luptelor dintre Israel, aliat al SUA, și Hezbollah, susținut de Iran, în Liban, și au deschis o linie de comunicare pentru a contribui la asigurarea trecerii în siguranță a navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol, blocată de Iran în timpul războiului.

Într-un prim pas dintr-o serie de măsuri menite să ofere Iranului o relaxare economică, Trezoreria SUA a anunțat o derogare de la sancțiuni până la 21 august, care permite Teheranului să vândă petrol și produse conexe și să primească plăți pentru acestea, inclusiv din partea firmelor americane.

Bahreini a spus că în discuții au fost înregistrate „progrese bune” și că, în zilele următoare, vor fi înființate două grupuri de lucru, concentrate pe eliminarea sancțiunilor și pe activitățile nucleare ale Iranului.

El le-a spus reporterilor că cinci părți ale acordului inițial trebuie implementate integral înainte de începerea negocierilor privind dosarul nuclear și orice rol al AIEA.

Conflictul din Liban

Ambasadorul a afirmat că Libanul este o parte „indiscutabilă” a acordului interimar dintre SUA și Iran și că acesta include retragerea trupelor israeliene din Liban.

Un armistițiu s-a menținut în mare parte în sudul Libanului de duminică, însă Apărarea Civilă libaneză și presa de stat au transmis că focurile israeliene au ucis acolo două persoane marți. Hezbollah a afirmat că incidentul a încălcat armistițiul.

Israelul a declarat că va menține o zonă de securitate în sudul Libanului și că va continua să acționeze pentru „neutralizarea” amenințărilor la adresa soldaților și cetățenilor israelieni.

Israelul și Libanul urmau să înceapă marți, la Washington, o nouă rundă de discuții. Loviturile israeliene împotriva Hezbollah în Liban au ucis mii de persoane și au strămutat milioane.

Traficul petrolier prin Ormuz a început să crească de luni, deși Iranul și Omanul au sugerat, într-o declarație comună, că ar putea exista costuri asociate utilizării strâmtorii, a cărei închidere a dus la creșterea prețurilor petrolului și a inflației globale.

Omanul și Iranul au transmis că un grup comun de lucru va încerca să ajungă la un acord privind administrarea navigației în strâmtoare, serviciile furnizate și costurile asociate. Orice aranjament, au spus acestea, trebuie să respecte „suveranitatea și drepturile suverane” ale celor două state.

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