SUA și Iranul anunță finalizarea acordului ce pune capăt războiului din Golf: blocada navală a SUA se ridică, Strâmtoarea Ormuz se va redeschide, dosarul nuclear rămâne de negociat în 60 de zile. Semnarea oficială va avea loc vineri la Geneva

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că SUA vor înceta blocada navală asupra țării, vineri, cu condiția ca memorandumul de înțelegere cu Iranul să fie semnat. Armata SUA a primit o directivă de a ridica vineri blocada în desfășurare din Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial american citat de Reuters.

„Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor!”, a anunțat Trump într-o postare pe Truth Social.

Ulterior a venit confirmarea și din partea Iranului, prin vocea viceministrului de externe. Kazem Gharibabadi a declarat în noaptea de duminică spre luni, la televiziunea iraniană de stat, că înțelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite „pune capăt imediat războiului” și a proclamat că Iranul a obținut „mari victorii” în acest război.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice imediat. Mai multe surse au declarat anterior pentru Reuters că proiectul de acord va redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz, va pune capăt blocadei americane asupra porturilor iraniene și va prelungi armistițiul, lăsând însă problema programului nuclear al Iranului să fie abordată în cadrul unei perioade de 60 de zile de discuții suplimentare.

În același timp, sancțiunile SUA vor fi ridicate în timp, pe măsură ce Iranul va face pași în direcția respectării memorandumului de înțelegere, care este în fapt o foaie de parcurs pentru acordul final pe dosarul nuclear.

Trump lasă ușa deschisă pentru reluarea atacurilor, dacă Iranul nu renunța la programul său nuclear

Trump a mai declarat duminică, pentru New York Times, că dacă Iranul nu ajunge la un acord nuclear final cu Statele Unite, va relua atacurile militare asupra Teheranului sau va face din Statele Unite „gardianul Orientului Mijlociu”, în schimbul a 20% din veniturile regiunii.

Trump a spus, în interviul pentru NYT, că acordul la care a ajuns cu Iranul va garanta, în cele din urmă, că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „permanent fără taxe” de tranzit și a susținut că, în pofida obiecțiilor premierului israelian Benjamin Netanyahu, a salvat Israelul de la „anihilarea nucleară”.

De notat că Israelul a declarat că nu este parte la acordul planificat între SUA și Iran. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut opinii diferite față de Trump cu privire la cererile americane ca Israelul să-și limiteze acțiunile militare în Liban pentru a permite Statelor Unite să ajungă la un acord cu Iranul.

Trump a anunțat inițial duminică faptul că, în urma acordului cu Teheranul, autorizează „ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite” asupra porturilor Iranului.

Ulterior, duminică, el a transmis: „Odată cu deschiderea Strâmtorii, la semnarea acordului de vineri, pentru operațiunile de îndepărtare a minelor, petrolul va circula din nou în ambele sensuri, pentru regiune și pentru lume!”

Semnarea oficială, vineri, în Elveția – Trump ar putea participa. Acordul vizează și războiul israelian în Liban

Memorandumul de înțelegere vine după 107 zile de conflict între SUA și Iran, acesta urmând să fie semnat oficial în Elveția, vineri, pe 19 iunie.

„Ambele părți au declarat încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a anunțat, luni dimineață, premierul pakistanez Shehbaz Sharif într-o postare pe rețeaua socială X.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat la rândul său duminică pentru Fox News că intenționează să participe la semnarea acordului încheiat cu Iranul, care va avea loc peste câteva zile în Elveţia, și a adăugat că prezența lui Donald Trump este, de asemenea, „posibilă“.

„Intenționez să fiu prezent, dar este posibil ca președintele însuși să fie prezent”, a declarat el pentru Fox.

Trump se află în Europa, cel puțin până miercuri, fiind invitat la summitul G7 din Franța, unde se va întâlni inclusiv cu lideri din Orientul Mijlociu și va participa la o sesiune de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Europenii transmit că sunt gata să ridice sancțiunile împotriva Iranului

Regatul Unit, Franța, Germania și Italia au transmis duminică faptul că sunt pregătite să ridice sancțiunile impuse Iranului, ca răspuns la viitorii pași făcuți de Teheran în privința programului său nuclear, după ce SUA și Iranul au ajuns la un acord pentru încheierea războiului.

„Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu SUA, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Nucleară în acest scop”, au transmis liderii țărilor într-o declarație comună.

Republican influent: „Orice acord nuclear va fi transmis Congresului pentru analiză și vot” – JD Vance, „arhitectul” acordului, chemat în Congres

Lindsay Graham, republican influent la Washington și unul din sfătuitorii lui Donald Trump, a transmis ulterior printr-o postare pe X că e „oarecum îngrijorat că viziunea Iranului asupra acordului pare diferită de ceea ce susține echipa americană de negociere”.

„Potrivit legislației noastre, orice acord nuclear cu Iranul va fi transmis Congresului pentru analiză și vot. Aștept să examinez produsul final și cred că este imperativ ca arhitectul acordului, vicepreședintele Vance, și partenerii săi de negociere să facă parte din procesul de prezentare a acordului final în fața Congresului”, a scris Graham într-o postare pe X.

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