SUA – întrerupere bruscă a atacurilor cu rachete împotriva Iranului, după două săptămâni de bombardamente zilnice

Vicepreședintele JD Vance și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea războiului în Iran, în timp ce președintele Donald Trump a analizat această posibilitate în timpul unei întâlniri la Casa Albă de vineri, au declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu discuțiile și un oficial american.

Vineri seară, SUA au părut să-și întrerupă campania de bombardament asupra Iranului, după aproape două săptămâni în care au atacat zilnic instalațiile militare iraniene. Operațiunile sunt puse „în așteptare”, a declarat sâmbătă pentru CNN o sursă din Departamentul Apărării.

Vineri, Dan Caine și-a exprimat în mod specific îngrijorarea cu privire la stocul de muniții al SUA și la alte potențiale implicații negative, potrivit surselor. Una dintre surse a declarat că șeful Statului Major Interarme le-a spus lui Trump și armatei americane că pot pune în aplicare opțiunile disponibile și pot avea succes, dar apoi a avertizat cu privire la posibilele implicații.

Îngrijorarea privind stocul de armament a fost una dintre multele aduse în atenția lui Trump în timpul întâlnirii, au declarat ambele surse.

În prezent, nu este clar dacă îngrijorarea privind stocurile sau avertismentul privind escaladarea au fost principalele motive pentru care SUA a întrerupt seria de atacuri nocturne sau dacă va continua să facă acest lucru.

„Președintele Trump a fost întotdeauna consecvent în a spune că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să păstreze toate opțiunile dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în (strâmtoarea) Ormuz sau împotriva aliaților”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-un comunicat.

„Combinate cu sancțiunile reușite care au paralizat economia Iranului și 13 zile consecutive de atacuri împotriva țintelor militare ca răspuns la agresiunea lor repetată, ar fi înțelept ca Iranul să lucreze pentru un acord negociat. Altfel, știu ce se va întâmpla.”

Acest lucru vine în contextul în care stocurile cheie de arme ale SUA rămân semnificativ la un nivel scăzut și ar putea fi supuse unei presiuni sporite dacă atacurile asupra Iranului continuă, așa cum a relatat anterior CNN.

Într-o declarație adresată reporterilor după întâlnirea de vineri cu membrii Cabinetului și consilierii de rang înalt, Trump a subliniat că oficialii americani negociază activ cu Iranul, deși a spus, de asemenea, că este posibil ca armata să-și continue campania de bombardamente sau „să o facă cu o doză mai mare”. El a susținut că Iranul pare să devină „mai serios” în discuțiile în curs.

Până vineri după-amiază, administrația Trump încă delibera asupra a ceea ce ar putea arăta o potențială escaladare, potrivit unei surse familiare cu situația. Țările din Golf au cerut reținere în discuțiile recente cu oficialii administrației Trump, dar au recunoscut că SUA are capacități unice pe care le-ar putea folosi pentru a escalada conflictul dacă alege să facă acest lucru, a declarat sursa.

Chiar și după ce Trump a declarat că ia în considerare un atac masiv împotriva Iranului săptămâna aceasta, el le-a cerut în privat negociatorilor săi să „continue să vorbească”, potrivit unei surse familiare cu situația, subliniind modul în care președintele se confruntă cu realitatea unor operațiuni militare de escaladare limitate, în afară de trimiterea de trupe americane pe teren.

Puțini din cercul apropiat al lui Trump sau din Pentagon au crezut că opțiunile președintelui pentru escaladare vor da rezultatele pe care le căuta, potrivit mai multor surse.

CNN a relatat, de asemenea, că înainte de începerea războiului, Caine și alți lideri militari îl avertizaseră pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta arsenalele de arme ale SUA.

„Armata americană este cea mai puternică din lume și are tot ce îi trebuie pentru a executa acțiuni la momentul și locul ales de președinte”, a declarat purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declarație pentru CNN.

„Am executat mai multe operațiuni cu succes în cadrul comandamentelor combatante, asigurându-ne în același timp că armata americană posedă un arsenal complex de capabilități pentru a ne proteja poporul și interesele.”

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