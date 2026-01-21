cursdeguvernare

joi

22 ianuarie, 2026

Stiri

SUA: Industria a crescut peste așteptări în decembrie dar rămâne afectată de tarifele vamale

De Razvan Diaconu

21 ianuarie, 2026

Producția industrială din SUA a crescut neașteptat în decembrie, pe fondul avansului sectorului metalurgic, care a compensat scăderea de la fabricile de asamblare a autovehiculelor, dar pe ansamblu, industria s-a contractat în trimestrul al patrulea, pe fondul provocărilor reprezentate de tarifele de import.

Producția industriei prelucrătoare a crescut cu 0,2% luna trecută, iar creșterea din noiembrie a fost revizuită în sus la 0,3%, a comunicat vineri Rezerva Federală. Economiștii chestionați de Reuters au prognozat că producția din acest sector, care reprezintă 10,1% din economie, va scădea cu 0,2%.

Comparativ de aceeași lună din 2024, în decembrie 2025 industria prelucrătoare a avansat cu 2%. Dar în T4/2025, producția industrială a scăzut cu 0,7% în termeni anuali, după ce crescuse cu 2,8% în T3/2025. Industria prelucrătoare a fost afectată de taxele de import impuse de președintele Donald Trump.


Deși taxele au susținut industrii precum cea a producției de metale primare, care se confruntau cu o concurență externă acerbă, iar un boom al investițiilor în inteligența artificială a susținut anumite segmente, restul industriei prelucrătoare a avut dificultăți, sectorul pierzând 68.000 de locuri de muncă în 2025.

Economiștii susțin că o renaștere a industriei prelucrătoare este imposibilă din cauza unor probleme structurale, inclusiv a deficitului de forță de muncă. Aceștia se așteptau la o oarecare îmbunătățire în acest an, odată cu intrarea în vigoare a reducerilor de impozite.

Producția de metale primare a crescut cu 2,4%. Au existat, de asemenea, creșteri considerabile ale producției de echipamente electrice, aparate și componente, precum și ale industriei aerospațiale și transporturilor diverse. Dar producția de autovehicule a scăzut cu 1,1%, pentru a patra lună consecutiv. Producția de autovehicule a scăzut în decembrie cu 2,8% față de anul precedent.

Industria extractivă a scăzut cu 0,7%, după o revenire de 1,7% în luna precedentă. Temperaturile scăzute au stimulat cererea de încălzire, crescând furnizarea de utilități cu 2,6%. Producția de utilități a scăzut cu 0,3% în noiembrie. Producția industrială generală a crescut cu 0,4%, după o creștere similară în noiembrie.

Cititi si: Inflația scade în SUA în noiembrie mai rapid decât așteptările analiștilor – Tarifele, principala cauză pentru care încă nu s-a ajuns la nivelul țintit de Fed

***


