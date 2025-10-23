SUA impun primele sancțiuni contra Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Sunt vizate Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere rusești

Statele Unite au anunțat, miercuri, impunerea de sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere din Rusia, în contextul în care administrația Trump a intensificat presiunile asupra Kremlinului pentru a negocia încetarea războiului împotriva Ucrainei.



Sancțiunile ar putea împiedica țările sau companiile străine să facă afaceri cu Rosneft și Lukoil și le-ar putea exclude din mare parte a sistemului financiar internațional, scrie Wall Street Journal. Sunt primele sancțiuni impuse Rusiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie, și au ca scop reducerea veniturilor cheie din vânzările de petrol care finanțează mașinăria de război rusă.

Departamentul Trezoreriei, în avizul privind sancțiunile publicat miercuri, a avertizat, de asemenea, că „instituțiile financiare străine care efectuează sau facilitează tranzacții semnificative sau furnizează orice serviciu care implică baza militaro-industrială a Rusiei” „riscă, de asemenea, să fie sancționate”. Trezoreria a adăugat că tranzacțiile cu entitățile nou desemnate „pot risca impunerea de sancțiuni secundare asupra instituțiilor financiare străine participante”.

„Acum este momentul să se oprească uciderile și să se instaureze un armistițiu imediat”, a spus secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o declarație în care a anunțat sancțiunile împotriva Rusiei.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni”, a adăugat Bessent.

Cele două companii petroliere rusești exportă 3,1 milioane de barili de petrol pe zi. Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care reprezintă 6% din producția mondială, potrivit estimărilor guvernului britanic.

Petrolul și gazul sunt cele mai importante exporturi ale Rusiei, iar printre cei mai mari clienți ai Moscovei se numără China, India și Turcia. Trump a îndemnat, de asemenea, aceste țări să înceteze achizițiile de petrol rusesc, în încercarea de a exercita presiune economică asupra Kremlinului.

Impactul sancțiunilor americane va fi în mare măsură determinat de modul în care acestea vor fi implementate și de faptul dacă administrația va continua cu sancțiuni secundare, a declarat un expert pentru CNN. „Până în prezent, au fost impuse sancțiuni primare asupra Rosneft și Lukoil, dar cheia va fi dacă există amenințarea unor sancțiuni secundare asupra băncilor, rafinăriilor de petrol și comercianților din țări terțe care au relații comerciale cu Rosneft și Lukoil”, a declarat Eddie Fishman, expert la Atlantic Council, pentru CNN.

Președintele SUA: „Discuțiile cu Putin nu duc nicăieri”

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații constructive, dar care nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a declarat președintele american, Donald Trump, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre negocierile de pace.

Anunțul privind sancțiunile a venit la o zi după ce Trump a declarat că întâlnirea planificată cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nelimitat.

Și UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Comisia Europeană a propus interzicerea importurilor de LNG (gaz natural lichefiat) din Rusia începând cu ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat inițial. Pe lângă interdicția la LNG, pachetul de sancțiuni vrea să elimine ultimele excepții pentru Rosneft și Gazprom Neft și ia la țintă o parte și mai mare din flota-fantomă de petroliere a Rusiei, prin adăugarea a încă 118 nave pe lista sancțiunilor, ridicând totalul la peste 560.

UE va include de asemenea pe lista neagră rafinării, traderi de petrol și companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China, care încalcă sancțiunile.

