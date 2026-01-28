SUA iau în considerare ridicarea parțială a sancțiunilor pentru a relansa producția de petrol a Venezuelei

Guvernul american discută ridicarea parțială a sancțiunilor impuse industriei petroliere din Venezuela pentru a facilita creșterea producției de petrol a țării de către companiile americane în cadrul unui acord de 2 miliarde dolari anunțat de președintele Donald Trump la începutul acestei luni, după înlăturarea președintelui Nicolas Maduro.

Potrivit unor surse anonime citate de Reuters, planul este de a emite o derogare generală de la sancțiuni pentru a permite companiilor energetice să se întoarcă în Venezuela fără a risca acțiuni punitive din partea Washingtonului. Conform raportului, sunt mai multe companii care doresc să se întoarcă – și au solicitat derogări individuale de la sancțiuni. Printre aceștia se numără Chevron, Repsol, Eni, Reliance Industries și mai mulți furnizori de servicii petroliere.

La începutul acestei luni, după ce l-a capturat pe președintele Maduro în Caracas pentru a-l aduce în instanță la New York, președintele Trump a declarat că Venezuela va trebui să furnizeze 50 de milioane de barili de țiței Statelor Unite. Aceasta a fost doar o începutul. Planurile lui Trump implică ceea ce unii consideră o preluare a industriei petroliere venezuelane de către Statele Unite, iar deocamdată, guvernul venezuelan nu pare să aibă o problemă cu acest lucru.

Săptămâna aceasta, președintele interimar al Venezuelei Delcy Rodriguez a declarat că se așteaptă ca noile investiții în industria petrolieră din țara sa să atingă 1,4 miliarde de dolari în acest an, față de 900 de milioane de dolari în 2025. Cu toate acestea, nu toate companiile sunt entuziasmate de oportunitățile potențiale de a profita de bogăția petrolieră a Venezuelei. Exxon a numit țara „de neinvestit”, ceea ce l-a înfuriat pe președintele Trump. Conform estimărilor, industria petrolieră din Venezuela are nevoie de investiții totale de aproximativ 100 de miliarde de dolari în următorul deceniu pentru a inversa declinul treptat pe care l-a înregistrat în ultimii ani.

Dacă investiția se materializează, producția de țiței a țării ar putea crește semnificativ. Potrivit firmei Enverus, totalul ar putea ajunge la 1,5 milioane de barili zilnic până în 2035, în creștere cu 50% față de ratele actuale de producție. În cel mai bun caz, media zilnică ar putea crește până la 3 milioane de barili.

***