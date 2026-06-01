SUA extind cu o lună termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil

Administrația Trump a extins cu aproape o lună termenul limită încheierea unor acorduri de achiziționare a activelor internaționale ale Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, conform unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, conform Agerpres.

Termenul limită a fost prelungit până în 27 iunie, de la 30 mai 2026.

Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancţionate de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaţionale ale gigantului petrolier rus, estimate la 22 miliarde de dolari.

De atunci, SUA au prelungit de șase ori termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale grupului rus.

Compania rusă Lukoil a ajuns la un acord de vânzare a activelor internaționale, inclusiv din România, către grupul american Carlyle. Rușii încă negociază și cu alți cumpărători

Condițiile tranzacției prevăd că gigantul rus nu poate primi niciun avans și nicio altă plată, banii achitați pentru tranzacție fiind plasați într-un cont blocat aflat sub jurisdicția SUA, a notat Reuters într-un raport referitor la cea mai recentă prelungire a termenului. Condițiile includ, de asemenea, o aprobare finală a oricărei potențiale tranzacții de către Departamentul Trezoreriei al SUA.

Lukoil este cea mai activă companie energetică rusă la nivel internațional, având operațiuni de explorare și producție (upstream) în Orientul Mijlociu, Asia Centrală și America Latină, precum și afaceri de vânzare cu amănuntul a carburanților în multe părți ale lumii, inclusiv în Statele Unite. Compania operează o rețea de peste 2.000 de stații de alimentare în întreaga lume.

Mai multe companii au semnat acorduri cu Lukoil, inclusiv fondul american Carlyle Group, firma Midad Energy din Arabia Saudită şi miliardarul american Todd Boehly, care lucrează cu banca de investiţii Xtellus Partners şi fondul Alliance Investment Partners. De asemenea, un parteneriat între grupul petrolier Chevron şi fondul Quantum Capital Group poartă discuţii cu privire la activele Lukoil, dar nu s-a ajuns încă la un acord cu privire la termeni.

Oficial, la finele lunii ianuarie, Lukoil a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei (inclusiv cele din România), către fondul american de private equity Carlyle Group. Acordul nu include activele din Kazahstan, a precizat producătorul rus de energie într-un comunicat. Lukoil a adăugat că tranzacţia este supusă aprobărilor de reglementare şi că în paralel continuă discuţiile cu alţi potenţiali cumpărători.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaţionale, s-au ridicat la 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari) din cauza sancţiunilor impuse de administraţia Trump.

Este vorba de o diferenţă colosală faţă de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari). Veniturile Lukoil au scăzut anul trecut până la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024.

