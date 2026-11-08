SUA extind blocada împotriva Iranului pe uscat și în Marea Caspică – WaPo: Administrația Trump a cerut ajutorul Chinei pentru încheierea războiului

Washingtonul a decis să extindă blocada impusă Iranului dincolo de rutele maritime, pe granițele terestre ale țării și în Marea Caspică, potrivit unui anunț al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Comandamentul militar american responsabil cu operațiunile din Orientul Mijlociu a transmis sâmbătă că a decis crearea unei noi unități speciale, „Task Force Iron Gate”, care va urmări oprirea transporturilor iraniene de armament, tehnologie și petrol pe rutele terestre și prin Marea Caspică, căi pe care Teheranul le folosește pentru a ocoli blocada navală americană.

În paralel, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a solicitat direct Chinei, cu concursul președintelui Donald Trump, să își folosească influența asupra Iranului pentru a contribui la încheierea războiului, iar Beijingul a transmis deja acest mesaj autorităților de la Teheran, potrivit Washington Post (WaPo), care citează un oficial american familiarizat cu discuțiile din interiorul Casei Albe.

Iranienii continuă să marșeze pe poziția maximală în negocieri, în timă ce blocada navală le sugrumă economia

Demersul diplomatic al lui Bessent vine în contextul în care, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, administrația Trump urmărește să înregistreze câteva victorii majore în domeniul politicii externe prin încheierea războaielor din Ucraina și Iran. Potrivit WaPo, închiderea conflictului cu Teheranul reprezintă una din prioritățile Casei Albe, în contextul nemulțumirii publicului american față de război.

De notat totuși că negocierile avansează lent, Teheranul urmărind controlul de jure al Strâmtorii Ormuz, iar pe termen scurt ridicarea blocadei americane și deblocarea a 6 miliarde de dolari din Qatar, în timp ce Casa Albă vrea ca regimul terorist iranian să renunțe la dorința de dezvoltare a armei nucleare. Donald Trump a amenințat Iranul cu reluarea operațiunilor militare, iar șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pregătit planul pentru o campanie de lovituri masive împotriva Iranului.

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, trebuie notat faptul că poziția Chinei privind această rută navigabilă strategică a devenit tot mai fermă în raport cu Iranul. Într-o declarație comună China–Oman, publicată luni, cele două părți spun că Strâmtoarea Ormuz „ar trebui să revină la normalitate și să fie redeschisă în condiții de siguranță pentru navigație”.

Mesajele recente ale administrației Trump, bine primite de aliații din Orientul Mijlociu

Amintim că diplomația administrației Trump în dosarul iranian a fost condusă de vicepreședintele JD Vance. WaPo scrie că acesta i-a trimis luna trecută o scrisoare conciliantă șefului securității iraniene, Mohsen Rezaei, unul dintre liderii taberei dure de la Teheran, iar săptămâna aceasta a pus înfrângerea republicanilor în alegeri pe seama războiului împotriva Iranului.

Declarațiile lui Vance au atras critici în Statele Unite, dar i-au adus puncte în Orientul Mijlociu, potrivit lui Ali Al Thawadi, oficialul qatarez care a acționat ca intermediar între Casa Albă și Teheran.

„Liderii iranieni așteaptă să vadă dacă aceste alegeri au schimbat cu adevărat comportamentul american. Ei au văzut scrisoarea lui Vance ca pe un gest de respect și au apreciat faptul că Vance a spus că războiul a fost o greșeală. Acum ar dori ca Statele Unite să meargă până la capăt într-o chestiune care pare să îi unească pe democrați și pe republicani. La fel ca aliații Americii din Europa și din Golf, liderii iranieni vor să fie siguri că SUA sunt de încredere”, a declarat Al Thawadi pentru Washington Post.

Xi a fost de acord cu Trump că Iranul nu trebuie să aibă niciodată arma nucleară

Bessent continuă totodată să gestioneze relația dintre SUA și China, în condițiile în care Trump se pregătește pentru cel de-al treilea summit din acest an cu președintele chinez Xi Jinping.

Potrivit unui oficial american citat de WaPo, Trump i-a cerut lui Xi ajutorul în dosarul iranian, la întâlnirea lor de la Washington din septembrie, iar liderul chinez i-a spus în privat că este de acord că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară.

Subiectul va reveni pe agendă la întâlnirea din 18 noiembrie de la Shenzhen, la care va participa și președintele rus Vladimir Putin. Partea chineză insistă ca reuniunea să fie „bine regizată”, potrivit aceluiași oficial american.

CENTCOM pregătește o blocadă a rutelor terestre ale Iranului. Blocada navală a oprit exporturi de țiței de 25 mld. $

În paralel cu demersurile diplomatice, Washingtonul își intensifică presiunea militară și economică asupra Teheranului. Comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a dispus crearea unei unități speciale, „Task Force Iron Gate”, care va avea rolul de a împiedica Iranul să transporte armament avansat și alte materiale pe rute terestre, a anunțat CENTCOM.

Unitatea, formată din aproximativ 20 de militari și civili, va funcționa la sediul CENTCOM de la baza aeriană MacDill din Tampa, Florida. Aceasta se va coordona cu alte agenții guvernamentale americane pentru a opri tranzitul de sisteme de armament avansate, tehnologii cu dublă utilizare, materiale aflate sub sancțiuni și venituri ilegale peste granițele terestre ale Iranului și prin Marea Caspică.

Potrivit amiralului Cooper, noua structură „consolidează succesul blocadei noastre de nezdruncinat impuse Iranului pe mare” și va „limita și mai mult capacitatea Iranului de a finanța terorismul, de a-și reconstrui fabricile de armament și de a-și reface capacitățile militare”.

CENTCOM susține că blocada navală a împiedicat Iranul, în ultimele luni, să exporte țiței în valoare de peste 25 de miliarde de dolari.

De la începutul blocadei navale americane, Teheranul s-a orientat către rute terestre, feroviare și prin Marea Caspică, potrivit New York Times. Publicația americană a relatat despre transporturi din Rusia peste Marea Caspică, despre camioane care tranzitează Pakistanul și Turcia, precum și despre încercările Iranului de a exporta petrol pe calea ferată către China.

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