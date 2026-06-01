SUA extind interdicția la exportul de cipuri AI către companiile chineze din întreaga lume

Statele Unite au clarificat faptul că restricțiile privind exporturile de cipuri avansate de inteligență artificială (IA) se aplică nu numai companiilor cu sediul în China, ci și filialelor și afiliaților acestora care operează în alte țări. Scopul este de a elimina unele lacune din regimul de control al exporturilor SUA, pe măsură ce Beijingul își intensifică concurența cu SUA în cursa din domeniul inteligenței artificiale.

Duminică, Departamentul Comerțului din SUA a emis îndrumări care precizează că firmele cu sediul în China sau cele cu acționari majoritari chinezi sunt spuse restricțiilor de licențiere pentru achiziția de semiconductori de înaltă tehnologie fabricați în SUA pentru inteligență artificială. Clarificarea a fost emisă în contextul în care guvernul se confruntă cu întrebări despre modul în care guvernul actual intenționează să aplice aceleași restricții la exportul de cipuri, care a revocat o propunere a administrației Biden de a impune o interdicție generală la nivel mondial.

Departamentul Comerțului confirmă restricțiile existente

Această decizie vine în ciuda anulării Cadrului pentru Difuzarea Inteligenței Artificiale al fostului președinte Joe Biden, care urma să fie înlocuit cu un nou cadru, iar cerințele de licențiere rămân în vigoare, potrivit Biroului de Industrie și Securitate (BIS), care supraveghează controlul exporturilor.

„Răspunsul este da”, se arată în îndrumările BIS atunci când a abordat întrebări despre dacă cerințele de licențiere preexistente sunt încă în vigoare.

Rezistența industriei a dus la schimbări de politici

Restricțiile ample au fost întâmpinate cu multe critici din partea firmelor de tehnologie, în special a producătorului de cipuri Nvidia, care a declarat că ar putea avea un impact negativ asupra inovației și cooperării internaționale.

Administrația Trump a abrogat cadrul legislativ în luna mai, înainte ca acesta să poată intra în vigoare, spunând că este o „reglementare inutilă și împovărătoare” care ar putea dăuna legăturilor Statelor Unite cu națiunile sale partenere.

În noile sale îndrumări, Nvidia a declarat că nu își va modifica procesul de conformitate. Al Jazeera a relatat că, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al companiei a declarat că procedurile lor de vânzări și de verificare a clienților impun deja licențe pentru livrările de produse supuse restricțiilor către companii cu sediul în China.

***