Primul gaz la un mare proiect Qatar-Exxon din SUA. Americanii își vor dubla capacitatea de export în următorii 3 ani

Prețul gazelor naturale din SUA a atins săptămâna aceasta un minim al ultimelor 6 luni, la 2,8 dolari pe unitatea standard de măsură a gazelor naturale la care se încheie tranzacțiile din piața americană, potrivit datelor Bloomberg.

În timp ce prețul țițeiului a continuat să crească la nivel global pe fondul războiului SUA/Israel–Iran, consumatorii americani și companiile din SUA beneficiază de prețuri scăzute.

Referința Henry Hub a închis ziua de joi la 2,8 dolari/MBtu (vezi grafic mai jos), cel mai redus nivel din septembrie, în timp ce prețul gazelor din Europa de la hub-ul din Olanda e cu 66% mai sus față de nivelul pre-război SUA/Israel-Iran.

America își va dubla capacitatea de export în doar 3 ani de zile. Acum e cel mai mare exportator din lume – în urmă cu 10 ani nu producea deloc

Scăderea vine inclusiv pe fondul debutului producției de gaze la proiectul Golden Pass LNG din Texas, cea mai mare investiție a QatarEnergy în Statele Unite, care se face în colaborare cu ExxonMobil.

Primele exporturi din prima facilitate de producție (Train 1) sunt așteptate în T2 2026, iar instalația QatarEnergy-Exxon are încă două unități de producție așteptate să devină operaționale în T3 2026 și, respectiv, T1 2027. La capacitate maximă, proiectul ar adăuga aproximativ 18 milioane de tone anual (mai mult decât pierderile actuale de producție ale QatarEnergy din cauza războiului din Iran).

Per total capacitatea de export a SUA este anticipată să se dubleze până în 2029, asta în condițiile în care SUA este deja cel mai mare producător și exportator de gaze din lume.

De notat că acum un deceniu, exporturile americane de LNG erau aproape zero. Astăzi, SUA sunt cel mai mare exportator global, cu încă opt terminale în construcție și un capital total angajat în proiecte de 150 de miliarde de dolari.

