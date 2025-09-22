Video / Lockheed Martin prezintă drona viitorului: Vectis, drona inteligentă pentru supremație aeriană ce va opera cot la cot cu F-22 și F-35

Compania aerospațială americană Lockheed Martin, producătorul celor mai performante avioane militare, a dat publicității primele informații despre Vectis, drona stealth a viitorului despre care analiștii militari spun că au un grad de sofisticare ce le va permite să lupte alături de piloții de pe aeronavele F-35 și F-22.

Anunțul a venit în contextul în care proiectul Skunk Works al Lockheed Martin a finalizat prima ediție de prototip de dronă care să sprijine efortul forțelor aeriene de a obține și menține supremația aeriană în caz de conflict. Spre deosebire de Vectis, dronele rusești/iraniene de tip kamikaze ca Shahed/Geran sunt drone gândite să provoace daune cât mai mari în contextul lipsei supremației aeriene, cum este cazul în Ucraina, unde apărarea antiaeriană ucraineană doboară peste 90% din drone.

Drona de ultimă generație a Lockeed Martin este una de tip Collaborative Combat Aircraft (CCA – Aeronavă colaborativă de luptă – n.r.), fără echipaj. Ea este proiectată pentru a fi foarte adaptabilă la cerinţele unui operator, fie că se află în Statele Unite ale Americii sau în altă parte din lume, şi este de aşteptat să devină operațională în termen de doi ani.

Lockheed Martin's Advanced Development Programs (ADP), also known more colloquially as Skunk Works, has unveiled a new, high-end stealth drone for the U.S. Air Force's Collaborative Combat Aircraft (CCA) Program, dubbed Vectis.

Prototipul va deveni operațional din 2028

O.J. Sanchez, vicepreședinte Lockheed Martin și director general al Skunk Works, a declarat săptămâna trecută, într-o conferință de presă, că ”Vectis oferă cea mai bună capacitate de supraviețuire din clasa sa la prețul unei aeronave colaborative de luptă (CCA)”.

Potrivit acestuia, Vectis va oferi luptătorilor americani și aliați ”rază de acțiune, rezistență și flexibilitate pentru mai multe misiuni, inclusiv aer-aer, aer-suprafață și ISR ​(informații, supraveghere și recunoaștere)”.

Fără a oferi detalii precise despre motorizare, viteză sau preț, Sanchez a precizat că drona va fi mai mică decât un F-16, dar mai mare decât o rachetă.

Unul dintre cele mai importante atribute ale dronei Vectis este abilitatea sa de a se integra cu avioanele de vânătoare de generația a cincea – F-22 și F-35 – și cu cele din viitoarea generație a șasea.

În același timp, Vectis va necesita o pistă pentru decolare și aterizare, dar designul său simplu, construit din materiale rezistente, o va face ușor de întreținut în medii de operare austere, conform vicepreședintelui Lockheed Martin.

Deși încă nu a zburat, Vectis a fost deja supusă unor analize operaționale și simulări.

