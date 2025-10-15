SUA cresc din investiții în AI, Europa doar din adoptarea noilor tehnologii

Inteligența artificială sprijină creșterea economică a Europei preponderent ca urmare a adopției acestor tehnologii, în vreme ce în SUA, investițiile în AI sunt cele care au impulsionat PIB-ul, potrivit unei analize Capital Economics, care avertizează că Europa rămâne tot mai mult în urmă la acest capitol.

„Deși investițiile uriașe în inteligență artificială (IA) au impulsionat creșterea PIB-ului SUA în acest an, Europa a înregistrat o creștere neglijabilă a investițiilor. Și este puțin probabil ca investițiile în IA din Europa să crească semnificativ în anii următori, cu atât mai puțin să ajungă la nivelurile din SUA. Este adevărat că Europa va beneficia totuși de o creștere a productivității datorită utilizării IA, dar impactul va fi mai mic și mai lent decât în SUA”, se arată în analiza citată.

Economia americană a fost mai puternică decât se anticipa, deoarece o creștere uriașă a investițiilor în hardware și software de calcul a compensat efectul negativ al reducerii imigrației și al creșterii tarifelor la importurile americane, susțin economiștii. În schimb, în Europa nu a existat un boom al investițiilor în IA.

Investițiile zonei euro în utilaje și echipamente au stagnat în ultimii trei ani, în timp ce în SUA au crescut cu aproximativ 15%

Poate cea mai evidentă dovadă a boomului IA din SUA este creșterea de peste două ori a importurilor de computere și piese aferente de la lansarea ChatGPT la sfârșitul lui 2022. Dar, după cum arată Graficul 1, importurile acestor produse în zona euro nu au crescut deloc de atunci. În același timp, producția acestor bunuri în zona euro a scăzut cu 35%.

Graficul 1: Importurile de calculatoare și piese aferente (nov. 2022 = 100)

Graficul 2: FBCF – Echipamente (T4 2022 = 100)

Mai mult, investițiile zonei euro în utilaje și echipamente au stagnat în ultimii trei ani, în timp ce în SUA au crescut cu aproximativ 15%. (vezi Graficul 2.) Performanța Marii Britanii a fost similar de slabă cu cea a zonei euro – investițiile în echipamente au înregistrat o creștere minimă în ultimul an.

Această performanță mai slabă a zonei euro în comparație cu SUA în ceea ce privește investițiile în IA a fost, în mare parte, conform așteptărilor analiștilor străini.

„Țările din zona euro au obținut scoruri mici în indicele nostru de inovație în AI, care evaluează probabilitatea ca o țară să joace un rol de lider în dezvoltarea tehnologiilor AI. (Vezi Graficul 3 și AI Economic Impact Dashboard.) Și chiar înainte de creșterea uriașă a investițiilor în AI din SUA din ultimul an, marile economii europene erau deja mult în urma SUA în privința investițiilor private în AI (Vezi Graficul 4)”, se arată în raportul citat.

Graficul 3: Indicii Capital Economics AI (2024)

Graficul 4: Investiții private în IA (% din PIB, 2024)

Deși Franța și Regatul Unit erau înaintea Chinei în ceea ce privește investițiile private, o mare parte din investițiile în AI din China provin din sectorul public. În plus, consumul de electricitate al centrelor de date este mult mai scăzut în Europa decât în SUA și China. (Vezi Graficul 5.)

Investițiile UE în AI pălesc în raport cu cele din SUA

Deși UE a făcut unele anunțuri importante privind investițiile în AI, cifrele pălesc în comparație cu SUA și China.

Între inițiativele InvestAI și AI Champion, UE a anunțat angajamente de 200 miliarde de euro din investiții publice și private în IA pe o perioadă de cinci ani – adică 40 miliarde de euro pe an (echivalentul a 0,2% din PIB-ul din 2024).

Astfel de anunțuri trebuie privite cu precauție, dar chiar și dacă acel nivel ar fi atins, investițiile private din SUA în IA au fost estimate la peste 90 miliarde de euro (0,4% din PIB) doar în 2024.

Graficul 5: Consum de electricitate al centrelor de date (TWh, 2024)

Graficul 6: Indicele de utilizare Anthropic AI (2025)

În China, care accelerează rapid investițiile în infrastructura AI și adoptarea tehnologiei, până la 120 miliarde de euro (0,7% din PIB) din finanțarea publică ar putea fi utilizate pentru proiecte AI doar în ultimele cinci luni ale acestui an.

Europa va beneficia de creștere a productivității impulsionată de adopția AI

Un aspect ușor mai pozitiv pentru Europa este faptul că europenii cel puțin folosesc AI, chiar dacă nu investesc masiv în dezvoltarea sa. Procentul întreprinderilor din UE care au raportat utilizarea IA a crescut de la 8% în 2023 la 13,5% în 2024.

„La prima vedere, acest lucru sugerează că Europa va beneficia totuși de o creștere a productivității impulsionată de AI. Totuși, creșterea pare că va fi mai mică și va veni mai lent decât în SUA, unde utilizarea este mult mai răspândită – estimările arată că între 20% și 40% dintre firmele americane folosesc AI”, potrivit economiștilor citați.

Între timp, Anthropic AI Usage Index arată că utilizarea modelului său de limbaj de mari dimensiuni în țările europene este cu aproximativ o treime mai mică decât în SUA, ajustat la dimensiunea populației active. (Vezi Graficul 6.)

„Privind înainte, ne așteptăm ca sporurile de productivitate generate de AI să fie mai mici și mai lente în Europa decât în SUA, din cauza rigidității relative a piețelor europene ale muncii și produselor.

În anii următori, ne așteptăm ca creșterea economică în principalele țări europene să continue să rămână semnificativ în urma SUA, parțial din cauza investițiilor mai slabe și a adoptării mai lente a IA. Estimăm o creștere medie de aproximativ 2,5% în SUA în perioada 2026–2027, dar doar 1,3% în Regatul Unit și 1% în zona euro”, conchid specialiștii Capital Economics.

***