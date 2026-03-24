SUA continuă să lovească Iranul – Moratoriul de 5 zile anunțat de Donald Trump vizează doar infrastructura energetică

Statele Unite vor continua să lovească Iranul, pentru că pauza de cinci zile anunțată de președintele Donald Trump se referă doar la atacurile împotriva infrastructurii energetice iraniene, informează Reuters.

Luni, Donald Trump a anunțat amânarea cu cinci zile un plan de a lovi centralele electrice și infrastructura energetică a Iranului, invocând „discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii”. Ulterior, Teheranul a negat că ar fi purtat negocieri cu Statele Unite.

„Suspendarea atacurilor pentru cinci zile se referă doar la obiectivele lor energetice”, a declarat un oficial american. „Nu vizează obiectivele militare, marina, rachetele balistice și baza industrială de apărare. Inițiativele inițiale ale Operațiunii Epic Fury vor continua”, a declarat el agenției de știri.

Pe de altă parte, Iranul a tras marți două salve de rachete în direcția Israelului. „Forțele de căutare și salvare intervin la fața locului, în nordul Israelului, unde au fost primite informații despre un impact”, a anunțat armata la aproximativ 30 de minute după ce a sunat prima alertă cauzată de tiruri.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a difuzat o înregistrare video care arată o clădire avariată și resturi împrăștiate pe sol.

Armata israeliană a anunțat ulterior o altă serie de tiruri iraniene, a doua în cursul zilei de marți, iar jurnaliști ai AFP la Ierusalim au auzit o explozie puternică.

