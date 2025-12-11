SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Prețul petrolului a crescut imediat

Preşedintele Donald Trump a confirmat miercuri informaţiile pe surse conform cărora SUA au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei, relatează USA Today.

Confiscarea survine după ce SUA au concentrat forțe militare în jurul Venezuelei timp de luni de zile, în cadrul unei campanii de presiune a administrației Trump pentru înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

„După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei”, a declarat Trump în cadrul unei reuniuni la Casa Albă.

„De fapt, este cel mai mare petrolier confiscat vreodată. Și se întâmplă și alte lucruri”, a spus președintele. „Presupun că vom păstra petrolul”, a adăugat el mai târziu.

Prețul petrolului, creștere imediată

Contractele futures pe petrol au crescut în urma ştirii despre sechestrarea navei, după ce mai devreme în aceeaşi zi se tranzacţionaseră în teritoriu negativ.

Contractele futures globale pe ţiţeiul Brent se tranzacţionau la 62,35 dolari pe baril, în creştere cu 41 de cenţi, la ora 14:32 ET, în timp ce contractele futures pe West Texas Intermediate din SUA s-au stabilit în creştere cu 21 de cenţi, la 58,46 dolari pe baril, scrie Reuters.

Venezuela a exportat peste 900.000 de barili pe zi (bpd) de petrol luna trecută, a treia medie lunară cea mai mare de până acum din acest an.

Exporturile de petrol sunt principala sursă de venituri a Venezuelei. Ţara a fost nevoită să reducă semnificativ preţul petrolului brut vândut principalului său cumpărător, China, din cauza concurenţei crescânde cu petrolul sancţionat din Rusia şi Iran.

Petrolierul era pe lista entităților sancționate

Procurorul general Pam Bondi, într-o declarație făcută la scurt timp după remarca lui Trump, a spus că FBI și alte agenții federale, cu sprijinul Pentagonului, au executat un mandat de confiscare pentru un petrolier folosit pentru transportul petrolului sancționat din Venezuela și Iran.

Bondi a postat un videoclip pe X în care se observă elicoptere americane survolând petrolierul și membri ai serviciilor militare coborând pe frânghii pe navă.

Mai târziu, se poate vedea cum membri ai armatei înarmați preiau controlul petrolierului.

„De mai mulți ani, petrolierul a fost sancționat de Statele Unite din cauza implicării sale într-o rețea ilicită de transport de petrol care susține organizații teroriste străine”, a spus Bondi. „Această confiscare, efectuată în largul coastelor Venezuelei, s-a desfășurat în condiții de siguranță și securitate, iar ancheta noastră, desfășurată împreună cu Departamentul pentru Securitate Internă, pentru a preveni transportul de petrol sancționat, continuă.”

Trei persoane cu cunoștințe despre acest subiect au declarat că încărcătura de la bord era proprietatea unui om de afaceri din anturajul președintelui venezuelean Nicolás Maduro, iar nava se îndrepta spre Cuba.

22 atacuri împotriva unor nave ce ar fi transportat droguri

Aceasta vine după ce SUA au acumulat forțe militare în jurul Venezuelei timp de luni de zile, în cadrul unei campanii de presiune a administrației Trump pentru îndepărtarea lui Maduro.

Separat, armata americană a lansat 22 de atacuri asupra unor nave din Marea Caraibelor și Oceanul Pacific de Est, ucigând cel puțin 87 de persoane, printre care și câțiva venezueleni.

Criticii au calificat atacurile, care nu au fost aprobate de Congres, ca fiind ilegale și au afirmat că acestea constituie asasinate extrajudiciare.

Trump și oficialii săi au afirmat că Maduro este liderul unei organizații criminale numite Cartel de los Soles. Experții au declarat pentru USA TODAY că Cartel de los Soles este o rețea vagă de corupție și nu o organizație reală de trafic de droguri.

Maduro și alți înalți oficiali venezueleni au fost acuzați de trafic de droguri și corupție în 2020.

Statele Unite au impus sancțiuni asupra Venezuelei timp de două decenii. La sfârșitul lunii trecute, administrația Trump a declarat Cartelul de los Soles organizație teroristă străină, deschizând calea pentru sancțiuni severe împotriva acesteia și a oricăror entități cu care aceasta face afaceri.

În iulie, administrația Trump a renunțat la o măsură luată în februarie de a interzice gigantului petrolier american Chevron să facă afaceri în Venezuela.

