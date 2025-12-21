SUA confiscă un al doilea petrolier în largul Venezuelei. Reacția promptă de la Caracas

Statele Unite au confiscat sâmbătă un al doilea petrolier în largul Venezuelei în numele a ceea ce Washingtonul prezintă drept o luptă împotriva traficului de droguri, Caracasul denunțând acțiunea ca fiind un furt și un act de „piraterie navală”.

La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a anunțat o blocadă totală împotriva petrolierelor sancționate care călătoresc spre sau dinspre Venezuela. Liderul de la Casa Albă a declarat vineri chiar că nu exclude un război cu această țară sud-americană bogată în petrol, condusă de socialistul Nicolas Maduro, inamic al Statelor Unite.

Conform Caracasului, administrația Trump folosește acuzații fabricate de trafic de droguri pentru a încerca să-l răstoarne pe liderul venezuelean și să preia controlul asupra vastelor resurse de petrol ale țării.

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a anunțat sâmbătă pe X că Garda de Coastă a SUA, cu sprijinul Pentagonului, a interceptat, înainte de zorii zilei de 20 decembrie, „un petrolier care acostase ultima dată în Venezuela”, scrie Agerpres.

Anunțul a fost însoțit de un video de aproape opt minute cu imagini aeriene care arătau un elicopter deasupra punții unui petrolier pe mare și un soldat debarcând.

„Statele Unite vor continua să urmărească fluxul ilegal de petrol sancționat, care este folosit pentru finanțarea narcoterorismului în regiune”, a subliniat Noem. Departamentul pentru Securitate Internă a dezvăluit numele navei, Centuries, acuzând-o că „transportă petrol sub sancțiuni americane”.

Conform site-ului TankerTrackers, nava circulă sub pavilion panamez și a încărcat 1,8 milioane de barili de țiței într-un port venezuelean în numele unei companii chineze.

Cu toate acestea, Centuries nu apare pe lista persoanelor sau entităților supuse sancțiunilor Trezoreriei SUA, examinată de AFP.

„Nava cisternă conține petrol de la PDSVA (compania petrolieră de stat venezueleană) sub sancțiuni”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pe X. Potrivit acesteia, nava navighează sub „pavilion fals și face parte din flota din umbră a Venezuelei care trafichează petrol furat și finanțează regimul narcoterorist al lui Maduro”.

„Venezuela denunță și respinge categoric furtul și confiscarea unei alte nave private care transporta petrol venezuelean, precum și dispariția forțată a echipajului acesteia, acte comise de personal militar american”, a denunțat Caracasul într-un comunicat.

Armata americană a confiscat primul petrolier în largul coastei Venezuelei pe 10 decembrie, un act pe care președintele Maduro l-a numit „piraterie navală”.

Supus unui embargou american din 2019, petrolul venezuelean este vândut la prețuri sub cele ale pieței, în principal către China. Caracasul neagă orice implicare în traficul de droguri și susține că Washingtonul încearcă să-l răstoarne pe președintele Maduro pentru a confisca rezervele de petrol ale țării.

Pentru a justifica blocada, Donald Trump susține că Venezuela folosește petrolul pentru a finanța „narcoterorismul, traficul de persoane, crimele și răpirile”.

