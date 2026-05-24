Producătorii americani de petrol cresc investițiile și forajele: Producția SUA se îndreaptă spre un record de 14,2 milioane de barili/zi la final de 2027

Producătorii americani de petrol își cresc producția pentru a capitaliza criza energetică provocată de războiul din Golf și de așteptările că prețurile țițeiului să rămână ridicate pe o perioadă mai îndelungată, relatează Financial Times (FT).

Companii precum Diamondback, al treilea cel mai mare producător american de țiței din așa-numitul Bazin Permian – Permian Basin, cel mai prolific câmp petrolifer din lume – și Continental Resources au declarat că își extind activitatea de foraj, în condițiile în care prețurile petrolului au crescut cu peste 40%, până la aproximativ 100 de dolari pe baril, din cauza conflictului din Golf.

Proprietarul Continental, Harold Hamma, veteran al industriei petroliere, a declarat pentru FT că plănuiește să crească cheltuielile de capital cu aproximativ 300 de milioane de dolari, la 2,8 miliarde de dolari în 2026, ca răspuns la prețurile mai mari ale petrolului.

„Am avut marjă pentru a face ceva mai bine dacă prețurile se îmbunătățeau. Iar pentru compania noastră, aceasta este o sumă semnificativă și considerăm că este potrivită pentru situația de acum”, a spus Hamm într-un interviu acordat FT. „Nu ne așteptăm ca prețurile să revină la nivelurile de dinaintea războiului din Iran”, a mai spus el.

SUA sunt cel mai mare producător de țiței din lume și continuă să crească producția

FT arată că aceasta reprezintă o inversare de poziție pentru Continental, care anunțase în ianuarie că va suspenda noile foraje în North Dakota – în condițiile în care prețurile petrolului stagnau sub 60 de dolari. Hamm a spus că reconsideră acum acea decizie în contextul creșterii prețurilor.

Producătorii americani de țiței de șist cotați la bursă și-au majorat per total previziunile privind cheltuielile de capital pentru acest an cu 490 de milioane de dolari la anunțul rezultatelor din primul trimestru, comparativ cu estimările emise cu trei luni în urmă, potrivit Enverus, o firmă de consultanță energetică.

Producătorii au adăugat 18 instalații de foraj petrolier de când SUA au lansat loviturile asupra Iranului la sfârșitul lui februarie, ridicând totalul la 425, cele mai multe fiind adăugate în ultima lună, pe măsură ce prețul futures al țițeiului Brent a crescut la aproximativ 75 de dolari pe baril pentru 2027.

„Acel preț este mai atractiv pentru ca operatorii să înceapă să adauge activitate”, a spus Alex Ljubojevic, director de analiză la Enverus, pentru FT. „Asta le-a permis operatorilor să înceapă să aloce capital suplimentar”, a adăugat el.

„Drill, baby, drill” – Politica energetică a administrației Trump

Decizia de a crește forajele vine în urma apelurilor lui Trump către producători de a-și spori producția, ca răspuns la criza globală de aprovizionare cu petrol care a împins în sus prețurile la combustibili, inclusiv pe plan intern.

Anterior, prețurile mai reduse ale petrolului de la începutul anului au făcut ca producția americană să scadă la 13,53 milioane de barili pe zi în primul trimestru, conform Administrației pentru Informații Energetice (EIA).

Acum, după creșterea prețurilor provocată de războiul din Iran, producția SUA este așteptată să facă un salt de 410.000 de barili pe zi în primul trimestru al anului 2027,iar producția totală să atingă un record de 14,21 milioane de barili pe zi până la sfârșitul anului viitor, potrivit EIA.

Producătorii americani sunt așteptați să încaseze în plus 63,4 miliarde de dolari dacă prețurile petrolului rămân ridicate și se situează în medie la 100 de dolari pe baril întreg anul acesta, conform modelărilor firmei de cercetare energetică Rystad.

Scott Sheffield, un veteran al industriei petroliere și fost director general al Pioneer Natural Resources, a spus că producătorii privați vor fi probabil printre primii operatori de șist care vor adăuga noi instalații de foraj și echipe de producție.

