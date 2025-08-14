Ministrul Finanțelor al SUA: Europenii să fie pregătiți să pună tarife mai mari pe China și alte țări care cumpără energie din Rusia

Ministrul de Finanțe al SUA, Scott Bessent, a îndemnat națiunile europene să fie pregătite să se alăture SUA în aplicarea unor tarife vamale mai mari pentru China și alte țări care cumpără energie din Rusia, în cazul în care negocierile de vineri cu Vladimir Putin pentru un armistițiu în Ucraina nu avansează, scrie Bloomberg.

Bessent a divulgat într-un interviu pentru agenția americană de presă că a primit un răspuns „rece” atunci când a lansat această idee la o reuniune a Grupului celor Șapte (G7) din Canada de la începutul acestui an.

„M-am uitat la toți liderii din jurul mesei și am întrebat: este cineva de la această masă dispus să pună un tarif secundar de 200% pe China? Și știți ce? Toată lumea s-a uitat să vadă ce fel de pantofi poartă”, a declarat Bessent.

Acesta a adăugat că președintele SUA Donald Trump „îi va transmite clar președintelui Putin că toate opțiunile sunt pe masă”, în contextul discuției viitoare dintre liderii SUA și Rusiei pentru un armistițiu în războiul din Ucraina.

SUA va mări presiunea pe Rusia dacă negocierile nu avansează

Bessent a spus că sancțiunile împotriva Rusiei „pot crește” sau „pot fi relaxate” în funcție de rezultatul întâlnirii programate pentru vineri între președintele Donald Trump și președintele Vladimir Putin. Însă europenii trebuie să susțină ideea unor măsuri mai dure, a mai afirmat oficialul SUA.

„Europenii trebuie să ni se alăture în aceste sancțiuni. (…) Acum e momentul să arăți ce poți sau să renunți. (…) Am pus tarife secundare asupra Indiei pentru că a cumpărat petrol rusesc. Și cred că, dacă lucrurile nu merg bine, atunci sancțiunile sau tarifele secundare ar putea crește”, a declarat Bessent.

SUA, împreună cu națiuni europene, Japonia și alte țări, au impus sancțiuni Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022. Uniunea Europeană a adoptat în iulie al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv asupra energiei rusești.

Bessent se referă însă la utilizarea de către administrația Trump a așa-numitelor tarife secundare, aplicate pe exporturile țărilor care fac achiziții de energie rusească. Donald Trump a impus un tarif de 25% pentru bunurile din India – care urmează să intre în vigoare mai târziu luna aceasta – din cauza achizițiilor de energie rusească, pe lângă tariful de bază de 25%.

