SUA continuă bombardamentele în Iran – Aliați din Golf ai SUA presează pentru o intervenție terestră – Trump avertizează că vor ataca ”curând” alte instalații nucleare iraniene

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat la Manila pentru un Summit al miniștrilor de externe din țările ASEAN, a declarat miercuri că Iranul continuă să nu trateze cu seriozitate negocierile pentru încheierea războiului, relatează Reuters.

„Problema cu care ne confruntăm acum este că nu tratează negocierile cu seriozitate. Dacă sunt serioși, suntem și noi. Dacă nu sunt, vom face ceea ce este necesar pentru a ne proteja interesele, precum și interesele aliaților noștri”, a declarat Rubio la reuniunea miniștrilor de externe din Asia de Sud-Est, desfășurată la Manila.

În același timp, extinderea conflictului continuă să aibă efecte asupra a două dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul cu energie din lume. Patru petroliere care transportau țiței saudit către Asia în direcția Strâmtorii Bab el-Mandeb și-au schimbat miercuri direcția, luându-o spre Canalul Suez, la o zi după ce alte trei nave procedaseră la fel. Decizia a urmat amenințărilor rebelilor Houthi din Yemen, aliați ai Iranului și care controlează coasta de-a lungul rutei sudice de ieșire, de a bloca transporturile maritime saudite.

Ruta nordică prin Suez prelungește transporturile cu câteva săptămâni. Iranul încearcă să-și consolideze poziția pentru negocieri, afirmă un analist

În condițiile în care Iranul amenință deja transporturile maritime care ies din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, milioane de barili de petrol saudit pe zi sunt redirecționați către portul Yanbu, aflat la Marea Roșie. Ruta nordică de ieșire, prin Canalul Suez, prelungește transporturile cu mai multe săptămâni.

Atacurile americane asupra Iranului s-au extins în ultimele zile din sud către regiunile centrale și vestice ale țării, în timp ce Teheranul a lovit instalații esențiale de desalinizare a apei și producere a energiei din Kuweit și susține că a vizat obiective militare americane din Kuweit, Bahrain și Iordania.

Bloomberg: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o invazie terestră în Iran

Bloomberg relatează că aliații SUA din Orientul Mijlociu sunt din ce în ce mai frustrați de intensificarea ostilităților dintre forțele americane și regimul iranian, temându-se pentru economiile și securitatea lor. Aceștia consideră că Donald Trump ar trebui să acționeze cu toată forța și să ia în calcul o invazie terestră în Iran, au declarat surse pentru Bloomberg.

Unii oficiali consideră că Trump ar trebui să intensifice operațiunile militare prin desfășurarea de trupe terestre în anumite zone din Iran și, poate, chiar prin ocuparea insulei Kharg, un nod crucial pentru exportul de petrol.

Aceștia consideră că liderii iranieni nu vor ceda și nu vor renunța la controlul asupra Strâmtorii Ormuz decât dacă SUA vor întreprinde acțiuni mai agresive, au afirmat sursele Bloomberg. Alternativa este un conflict prelungit, chiar dacă de intensitate redusă, care ar putea dura luni de zile, a spus una dintre surse, ceea ce ar descuraja investitorii străini și turiștii din regiune.

Unele țări, printre care Qatarul, principalul mediator al conflictului alături de Pakistan, nu sunt de acord cu necesitatea extinderii operațiunilor militare și doresc o dezescaladare imediată, au afirmat sursele.

Trump reînnoiește amenințarea privind atacarea unei instalații nucleare iraniene

Totodată, președintele american Donald Trump a confirmat că 18 militari americani au fost uciși până în prezent în război, inclusiv patru în atacurile iraniene asupra unor baze militare americane din Iordania și Irak, desfășurate în ultimele zile.

El a spus că rebelii Houthi – care au amenințat marți, într-un email adresat companiilor maritime, că vor ataca orice navă care încarcă sau descarcă petrol saudit – nu au închis încă Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care oferă acces către Marea Roșie. Trump a amenințat că SUA vor acționa împotriva lor dacă vor face acest lucru.

O închidere completă de către Houthi a acestei rute alternative ar putea reduce și mai mult oferta globală de petrol, deoarece ar bloca cea mai mare parte a exporturilor saudite.

Trump și-a reînnoit și amenințările de a ataca din nou, „destul de curând”, instalațiile nucleare iraniene îngropate într-un munte de lângă facilitatea nucleară de la Natanz.

President Trump says Iran "may have" moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain, but argues "it doesn't mean anything" without the nuclear material.



"We follow the material. That's where the action is," Trump says. He adds the U.S. will be "hitting that area pretty soon and… pic.twitter.com/GhXMByWnhL — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

Amenințarea lui Trump a venit în contextul în care WSJ a scris marți că serviciile de informații israeliene consideră că Iranul a mutat, în toamna anului trecut, mii de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului în tuneluri aflate adânc în interiorul așa-numitului munte Pickaxe. WSJ citează mai mulți oficiali israelieni și americani.

Aceste facilități sunt relevante în ideea în care ar oferi Teheranului opțiunea de a-și reconstitui programul nuclear.

Israelul a transmis concluziile serviciilor sale de informații Statelor Unite, afirmând că centrifugele au fost transferate în toamna anului trecut la situl de sub muntele Pickaxe, după războiul de 12 zile din luna iunie 2025, când atacurile americane și israeliene au lovit puternic cele trei principale situri nucleare ale Iranului – Natanz, Fordow și Isfahan.

Notă: Merită notat și faptul că președintele Donald Trump a aprobat un acord de cooperare nucleară civilă cu Arabia Saudită, cu o durată de 30 de ani și o valoare estimată la zeci de miliarde de dolari. Acordul permite companiilor americane, în special Westinghouse Electric, să participe la dezvoltarea programului nuclear civil al regatului. Documentul include realizarea unui studiu comun SUA–Arabia Saudită privind posibilitatea îmbogățirii uraniului pe teritoriul saudit. Dacă studiul este favorabil, SUA ar putea construi o instalație de îmbogățire cu acces strict controlat.

Mediatorii au propus luni un armistițiu de 10 ani, iranienii încă nu au răspuns

Merită amintit că mediatorii din Pakistan și Oman au prezentat Iranului o propunere pentru un armistițiu de zece zile, după cum a declarat luni pentru Reuters un înalt oficial iranian, dar răspunsul iranian continuă să întârzie.

Analiștii au apreciat de altfel că noua amenințare a rebelilor Houthi la adresa transportului maritim reprezintă o manevră tactică a Iranului.

„Teheranul încearcă să obțină pârghii pentru o negociere”, a declarat Mahmoud Shehrah, cercetător asociat în cadrul Programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord al centrului britanic de reflecție Chatham House.

Propunerea armistițiului de 10 zile urmărește salvarea acordului interimar de încetare a focului semnat de Washington și Teheran în luna iunie. Ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a vizitat în această săptămână Pakistanul, unul dintre mediatorii conflictului, și i-a cerut să își continue eforturile.

Pakistanul a condamnat ferm miercuri amenințarea rebelilor Houthi de a bloca exporturile saudite de petrol, afirmând că, deși rămâne angajat în dialog, toate părțile trebuie să asigure siguranța transportului maritim și să respecte dreptul internațional.

Reluarea ostilităților a venit după ce Iranul a insistat să mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atacând în repetate rânduri nave care tranzitau ruta. Rubio a declarat că un astfel de control este de nepermis pentru SUA și că el ar fi periculos pentru întreaga lume, inclusiv pentru Asia de Sud-Est, unde mai multe state au dispute teritoriale cu China în Marea Chinei de Sud.

Petrolul se apropie de maximul ultimelor șase săptămâni, pe fondul temerilor privind escaladarea

În același timp, prețurile petrolului au urcat miercuri în apropierea maximelor ultimelor șase săptămâni. Contractele futures pentru țițeiul Brent se tranzacționau la aproape 94 de dolari pe baril.

În absența unui progres diplomatic, armata americană a bombardat în noaptea de marți spre miercuri mai multe obiective din Iran, pentru a unsprezecea noapte consecutivă. Reuters relatează că inclusiv Teheranul că a fost vizat în primele ore ale zilei de miercuri, în vreme ce Iranul și-a activat sistemele de apărare antiaeriană deasupra capitalei.

În răspuns, armata iraniană a anunțat că a lovit clădiri de cazare și depozite de echipamente de la baza aeriană americană Al Azraq din Iordania, iar ulterior a vizat depozite de echipamente și hangare de întreținere a aeronavelor de la Baza Aeriană Sheikh Isa din Bahrain, folosind drone kamikaze Arash.

Iordania a transmis că a doborât patru drone iraniene și a interceptat șase rachete iraniene.

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