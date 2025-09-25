cursdeguvernare

joi

25 septembrie, 2025

Europa & Lumea

SUA au redus retroactiv taxele vamale pentru automobilele din UE la 15%, consolidând termenii acordului comercial

De Vladimir Ionescu

25 septembrie, 2025

SUA au redus taxele vamale pentru importurile de automobile din Uniunea Europeană la 15%, retroactiv începând cu 1 august, consolidând termenii acordului-cadru comercial pe care cele două părți l-au încheiat vara aceasta, potrivit Bloomberg.

Departamentul Comerțului și Biroul Reprezentantului Comercial al SUA au publicat miercuri un document online detaliind aceste modificări, reducând taxele pentru o gamă largă de produse.

Acțiunile producătorilor germani de automobile Volkswagen AG, Porsche AG și Mercedes-Benz Group AG au crescut ca urmare a veștii. Porsche, care a fost unul dintre cei mai afectați de taxele americane, deoarece vinde exclusiv importuri în SUA, a înregistrat o creștere de până la 3,8% la Frankfurt.


Modificările includ o listă de excepții pentru sectoare precum aeronave, piese pentru aeronave și medicamente generice, precum și ingredientele acestora, precum și anumite metale și minereuri, începând cu 1 septembrie.

Majoritatea noilor rate intră în vigoare pentru bunurile UE expediate începând cu 1 septembrie, dar reducerea pentru automobile și piese a fost condiționată de adoptarea de către UE a unei legislații care să reducă taxele pentru produsele americane. Blocul european a implementat această măsură pe 28 august, permițând administrației Trump să aplice retroactiv noua taxă pentru automobile.

Anterior, aceste vehicule erau supuse unei taxe de 25% în SUA, pe lângă alte impozite existente.

SUA au precizat în notificarea lor că lista de produse poate fi modificată în continuare. Această măsură a urmat unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump la începutul acestei luni, care a simplificat procesul pentru administrația sa de a ajusta ratele tarifare pentru importurile din economiile cu care a încheiat acorduri comerciale.

(Citește și: ”UE și SUA au convenit asupra unui „cadru” pentru un viitor acord comercial”)

***


