SUA au mutat portavionul USS Gerald Ford în Marea Roșie, în vederea unor posibile noi atacuri asupra Iranului. Armistițiul expiră peste 3 zile. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Portavionul USS Gerald Ford a părăsit Marea Mediterană și operează în prezent în Marea Roșie, după ce a traversat Canalul Suez, potrivit CNN, care citează surse oficiale americane.

Această mișcare are scopul de a consolida pregătirea militară în vederea unor posibile noi atacuri ale SUA asupra Iranului, în cazul în care armistițiul nu va fi prelungit.

Iranul a închis din nou duminică Strâmtoarea strategică Ormuz drept represalii la continuarea blocadei porturilor sale de către SUA, cu trei zile înainte de expirarea armistițiului între cele două țări și în contextul în care Teheranul consideră un acord de pace încă îndepărtat.

Iranul a anunțat încă de sâmbătă reluarea „controlului strict” asupra Strâmtorii Ormuz, revenind asupra deciziei sale din ajun de a redeschide această cale maritimă prin care tranzitează în mod normal o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaz.

La puțin timp după acest anunț, cel puțin trei nave comerciale care încercau să treacă prin strâmtoare au fost vizate de tiruri.

„Orice tentativă de apropiere de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată o cooperare cu dușmanul și nava contravenientă va fi luată drept țintă”, au anunțat Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului.

În replică, președintele Donald Trump a denunțat un „șantaj”.

Noua schimbare de poziție a Teheranului, care riscă să provoace noi cutremure pe piețele mondiale atunci când acestea se vor redeschide luni, intervine în plin balet diplomatic pentru a readuce Iranul și SUA la masa negocierilor, după o primă sesiune care s-a soldat cu un eșec pe 12 aprilie la Islamabad.

Șeful diplomației egiptene, Badr Abdelatty, a declarat că lucrează „fără odihnă” în acest scop, alături de Pakistan.

„Suntem încă foarte departe de a încheia dezbaterea”, a declarat sâmbătă seară puternicul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a participat la negocierile de la Islamabad în fața unei delegații americane conduse de vicepreședintele JD Vance.

„Am făcut progrese în negocieri, dar rămân numeroase divergențe și anumite puncte fundamentale rămân în suspans”, a adăugat el.

