SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății după 77 de ani de la înființarea acesteia

SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății, a anunțat joi Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA, finalizând un obiectiv de lungă durată al președintelui Donald Trump, relatează CNN.

Președintele Trump a încercat să părăsească OMS în timpul primului său mandat, apoi a anunțat printr-un ordin executiv în prima zi a celui de-al doilea mandat că SUA vor părăsi organizația. Conform legii, SUA a dat OMS un preaviz de un an și trebuie s[ plătească toate taxele restante înainte de a ieși din organizație.

SUA mai datorează OMS aproximativ 260 de milioane de dolari, dar experții juridici au declarat că este puțin probabil ca SUA să achite această sumă, iar OMS are puține căi de atac.

„Ca o chestiune de drept, este foarte clar că Statele Unite nu se pot retrage oficial din OMS decât dacă își achită obligațiile financiare restante”, a declarat Dr. Lawrence Gostin, expert în dreptul sănătății globale și sănătate publică la Universitatea Georgetown. „Dar OMS nu are nicio putere de a obliga SUA să-și plătească datoria.” OMS ar putea adopta o rezoluție care să spună că SUA nu se poate retrage până nu plătește, dar Gostin consideră că probabil nu va risca să creeze tensiuni suplimentare atunci când Trump este decis să se retragă oricum.

Joi, Departamentul Sănătății al SUA (HHS) a declarat că toate plățile guvernamentale către OMS au fost sistate și că tot personalul și contractorii desemnați sau integrați în organizație au fost rechemați. De asemenea, a spus că SUA au încetat participarea oficială la comitetele, organismele de conducere, structurile de guvernanță și grupurile de lucru tehnice sponsorizate de OMS.

HHS a lăsat însă deschisă ușa pentru o colaborare viitoare. Întrebat dacă SUA va participa la o viitoare reuniune condusă de OMS pentru a decide compoziția vaccinurilor antigripale de anul viitor, administrația a spus că discuțiile despre acest lucru sunt încă în desfășurare.

„O promisiune făcută și o promisiune respectată”, a spus un oficial al administrației Trump. Oficialul a spus că OMS „a acționat contrar interesului SUA de a proteja publicul american”. Deși SUA a fost cel mai mare finanțator al organizației, oficialul a menționat că nu a existat niciodată un director general american al OMS.

Departamantul Sănătății a declarat că OMS nu a recunoscut niciodată ceea ce guvernul SUA consideră a fi eșecuri în timpul pandemiei de Covid-19. HHS a spus că OMS a amânat declararea unei urgențe de sănătate publică globală, care a costat lumea săptămâni critice pe măsură ce virusul s-a răspândit.

„În acea perioadă, conducerea OMS a reiterat și a lăudat răspunsul Chinei, în ciuda dovezilor de subraportare a cazurilor, suprimarea informațiilor și întârzieri în confirmarea transmiterii virusului de la om la om”, a declarat agenția într-un comunicat de presă.

HHS a subliniat, de asemenea, reticența OMS de a recunoaște răspândirea virusului pe calea aerului și a spus că a minimalizat ideea că persoanele fără simptome ar putea răspândi infecția.

„Această acțiune înseamnă că politicile de sănătate ale țării noastre nu mai pot fi constrânse de birocrați străini fără răspundere”, a mai spus oficialul HHS.

În ciuda divorțului, administrația a afirmat că SUA va continua să fie un lider global în domeniul sănătății.

Detaliile noii strategii nu au fost încă publicate, dar oficialii au declarat că SUA vor continua să colaboreze cu alte țări în ceea ce privește supravegherea bolilor infecțioase și schimbul de date, prin acorduri individuale cu alte state și prin colaborarea cu organizații non-guvernamentale și grupuri religioase.

Statele Unite au fost cel mai mare finanțator al OMS, unde contribuia în trecut cu aproximativ 18% din bugetul total. Ieșirea acesteia din OMS a provocat o criză bugetară majoră, forțând organizația să reducă personalul și să reevalueze programele globale.

Statele Unite au încetat participarea la negocierile pentru noul Acord de Pandemie al OMS și nu mai fac parte din sistemul global de monitorizare a gripei (GISRS), ceea ce ar putea afecta dezvoltarea vaccinurilor sezoniere.

