SUA au avertizat Ucraina să nu atace interesele americane în raidurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei

Departamentul de Stat al SUA i-a cerut Guvernului de la Kiev să se abțină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de ambasadoarea ucraineană la Washington, Olha Stefanișina (foto).

Ambasadoarea ucraineană a descris mesajul ca fiind un demers formal, oficial, dar a refuzat să detalieze cum a fost primit și dacă a fost convocată de Departamentul de Stat, menționând doar că Ucraina a luat act de comunicare, scrie Agerpres. Departamentul de Stat a refuzat să comenteze.

În remarcile făcute la împlinirea a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei din 24 februarie 2022, Stefanișina a explicat că Departamentul de Stat a contactat-o după atacul Ucrainei asupra Novorosiiskului „deoarece acesta a afectat interesele economice americane și kazahe”.

Cea mai mare parte a petrolului din Kazahstan este trimisă la Novorosiisk pentru export. Vineri, după un atac ucrainean cu drone, portul și-a oprit pentru scurt timp exporturile de petrol din noiembrie.

Stefanișina a subliniat că mesajul SUA s-a concentrat pe atacurile care afectează interesele americane, nu pe oprirea atacurilor asupra infrastructurii rusești. „Această intervenție nu a avut legătură cu încurajarea Ucrainei de a se abține de la a ataca infrastructura militară și energetică rusă, ci cu însuși faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo”, a spus ea.

Ambasadoarea a notat pe de altă parte că incidentul a arătat clar că Ucraina nu a reușit să stabilească legături economice la fel de strânse cu SUA în deceniile trecute de la independența sa, după prăbușirea Uniunii Sovietice, și că este hotărâtă să schimbe acest lucru. Ea a adăugat că misiunea ei se concentrează atât pe colaborarea cu SUA pentru a obține un acord de pace, cât și pe a se asigura că Kievul construiește interese economice americane durabile și de lungă durată în Ucraina.

Olha Stefanișina, care a asistat ulterior la discursul președintelui Donald Trump în Congres privind Starea Uniunii, a mai dat asigurări că țara sa este recunoscătoare pentru angajamentul personal al lui Trump față de încheierea războiului și nu se simte abandonată de Washington, în pofida eșecului de a se ajunge la un armistițiu și a deciziei sale de a reduce sprijinul militar.

Ea a îndemnat Congresul să adopte un proiect de lege cuprinzător care să pună bazele pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei, după deciziile de anul trecut vizând cele două cele mai mari companii petroliere ale Rusiei, Lukoil și Rosneft. Stefanișina a menționat că Ucraina lucrează îndeaproape cu legislatorii americani la o astfel de legislație, anticipând că aceasta va avea un sprijin bipartizan covârșitor și că se așteaptă ca Trump să o promulge.

Ucraina lucrează, de asemenea, cu guvernul SUA la noi modalități de a priva Rusia de venituri pentru finanțarea războiului, a mai indicat ambasadoarea, dar a refuzat să ofere detalii.

