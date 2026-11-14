SUA au avansat ideea ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas în schimbul aderării la NATO

Negociatorii americani au avansat ideea unei posibile retrageri a Ucrainei din regiunea sa estică Donbas, în schimbul aderării la NATO, a declarat președintele Volodîmîr Zelenski, după ultima rundă de negocieri de pace cu Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, potrivit Reuters.

Este pentru prima dată când, în cadrul discuțiilor, a fost ridicată problema condiționării aderării la NATO de concesii teritoriale, a declarat Zelenski în comentariile făcute presei și publicate sâmbătă de biroul său.

„Americanii au ridicat o întrebare: «Ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO? Ar fi Ucraina dispusă să se retragă din Donbas?»”, a spus acesta.

„De aceea, consider că NATO a revenit pe agenda discuțiilor. Dar ați auzit și semnalele transmise de președintele rus Vladimir Putin, iar aceasta este o discuție extrem de dificilă.”

Putin a afirmat de mult timp că aderarea Ucrainei la NATO reprezintă o linie roșie pentru Moscova, invocând această problemă drept unul dintre motivele pentru care Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022.

Zelenski a reiterat că Kievul nu este pregătit să cedeze teritorii, însă a declarat că, dacă Ucraina ar primi un pachet cuprinzător care să includă garanții de securitate, dreptul de a avea o armată ucraineană puternică și bine finanțată, precum și fonduri pentru reconstrucție, ar supune această propunere unui referendum național.

„Acest război trebuie încheiat mai întâi”

Reluând declarațiile făcute de liderii europeni la un summit desfășurat vineri la Dublin, Zelenski a respins solicitarea Rusiei privind încheierea unui acord amplu referitor la arhitectura de securitate europeană înainte de stabilirea unor detalii concrete pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Nu putem să răsturnăm întreaga ordine a lucrurilor și să începem prin a discuta despre schimbarea cadrului de securitate la nivel mondial sau pe întregul continent, iar abia apoi să vorbim despre încheierea acestui război. Acest război trebuie încheiat mai întâi”, a declarat el.

Zelenski a respins, de asemenea, propunerea lui Putin privind instituirea unui armistițiu umanitar local în Kostiantînivka, un oraș intens disputat din regiunea Donețk, în estul Ucrainei. Liderul ucrainean a afirmat că propunerea reflectă incapacitatea Moscovei de a cuceri orașul prin forță. El a adăugat că civilii au avut deja posibilitatea de a fi evacuați.

„Putin pur și simplu vrea ca noi să părăsim Kostiantînivka, astfel încât ei să poată intra și să ocupe întregul oraș în acest fel”, a spus Zelenski.

Ucraina a transmis o listă cu alte șapte sau opt localități de pe linia frontului în care civilii, inclusiv copiii, sunt blocați, propunând instituirea unui armistițiu umanitar. Rusia preferă însă să le folosească drept ținte militare, a declarat Zelenski.

Moscova neagă că ar viza în mod deliberat civilii în acest război.

A fost convenit un amplu schimb de prizonieri

Cele două zile de negocieri dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, s-au încheiat miercuri în capitala Emiratelor Arabe Unite fără un progres major. Cu toate acestea, părțile au convenit asupra unui schimb de prizonieri care va implica peste 1.000 de persoane, a declarat Zelenski.

Numărul final al persoanelor care vor fi incluse în schimb era încă în curs de negociere, a adăugat acesta.

Emisarii americani pentru negocierile de pace, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au angajat să discute cu Putin despre un armistițiu energetic în cadrul întâlnirii de joi de la Moscova, a declarat Zelenski. Cu toate acestea, după discuțiile lor nu au existat informații privind vreun progres.

„Putin, personal, nu susține un armistițiu”, a afirmat el.

Zelenski s-a întâlnit joi, în Irlanda, cu Witkoff și Kushner, după discuțiile acestora de la Moscova. El a declarat că negociatorii americani l-au informat că toate părțile au fost de acord ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor în viitoarele discuții de pace.

La Abu Dhabi, reprezentanți ai Europei — care este în prezent principalul susținător financiar și militar al Ucrainei — s-au întâlnit cu oficiali americani și ucraineni, însă nu au participat la masa negocierilor alături de reprezentanții Rusiei.

La summitul din Irlanda, liderii Uniunii Europene au convenit că echipa Europei pentru eventualele negocieri de pace privind Ucraina va fi formată din cinci mari puteri militare: Marea Britanie, care nu este membră a UE, alături de Franța, Germania, Italia și Polonia, precum și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene.

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