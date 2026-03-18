SUA au atacat instalații de rachete ale Iranului situate în apropierea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite au efectuat marți un atac asupra mai multor instalații de rachete iraniene amplasate strategic în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Comandamentul central american a publicat pe conturile sale oficiale o hartă pe care este indicată amplasamentul instalațiilor de rachete antinavă care au fost atacate „cu succes”.

Forțele armate americane au precizat că au folosit aproximativ cinci tone de muniție antibuncăr împotriva unor situri fortificate unde statul iranian depozita acest arsenal.

Conform Comandamentului central american, aceste rachete erau amplasate strategic, reprezentând un risc pentru navigația internațională în strâmtoare, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Anunțul forțelor armate americane a fost făcut la câteva ore după ce Teheranul a confirmat că secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani, a murit într-un bombardament israelian.

În plus, atacul american a avut loc după ce președintele Donald Trump a reproșat aliaților săi din NATO refuzul de a se alătura unui front comun pentru a elibera trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, unul dintre pasajele maritime strategice din lume, este temporar închisă de Iran din 15 martie din cauza tensiunilor militare actuale. Importanța sa a devenit și mai critică, afectând tranzitul de petrol din țări precum Arabia Saudită, Iran și Irak.

