SUA au amânat cu încă o lună tarifele vamale pe importurile din Mexic

Bunurile din Mexic acoperite de un pact comercial nord-american vor fi scutite timp de o lună de tarifele de 25% pe care Donald Trump le-a impus la începutul acestei săptămâni, a declarat joi președintele SUA, fără a menționa încă o posibilă amânare similară pentru Canada, transmite Reuters.

Președintele SUA a oferit încă o suspendare de o lună după o convorbire telefonică cu președintele mexican.

„După ce am vorbit cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, am fost de acord că Mexicul nu va fi obligat să plătească tarife pentru nimic din ceea ce intră sub incidența Acordului USMCA”, a scris Trump pe Truth Social.

„Acest acord este valabil până pe 2 aprilie”, dată la care el a amenințat că va impune un regim global de tarife reciproce pentru toți partenerii comerciali ai SUA.

„Am avut o convorbire excelentă și respectuoasă, în care am convenit că munca și colaborarea noastră au dat rezultate fără precedent, în cadrul respectului reciproc pentru suveranitățile noastre”, a declarat Sheinbaum într-o postare pe X.

Sheinbaum a declarat că ambele țări vor continua să colaboreze pentru a stopa intrarea opioidelor de tip fentanil din Mexic în Statele Unite, un punct-cheie de dispută în negocierile privind tarifele de 25% impuse de Washington importurilor mexicane.

Această evoluție survine la o zi după ce Trump a scutit bunurile din industria auto de tarifele de 25% impuse marți importurilor din Canada și Mexic – taxe pe care economiștii le-au considerat o amenințare la adresa inflației și a creșterii economice în toate cele trei economii.

Cu toate acestea, Trump nu a menționat o suspendare similară pentru Canada, în ciuda faptului că secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat anterior că toate importurile care respectă Acordul SUA-Mexic-Canada (USMCA), negociat de Trump în primul său mandat, ar trebui să fie exceptate. Lutnick a spus pentru CNBC că se aștepta ca Trump să anunțe o astfel de extindere joi.

„Dacă te gândești astfel, dacă te-ai încadrat în acordul SUA-Mexic-Canada negociat de Donald Trump, vei beneficia acum de o amânare a acestor tarife. Dacă ai ales să te îndepărtezi de acest acord, ai făcut-o pe propriul risc, iar ziua scadenței este astăzi”, a spus Lutnick.

Acțiunile americane și-au reluat joi scăderea, după ce suspendarea de miercuri a tarifelor pentru bunurile auto produse conform regulilor USMCA a oferit doar o stabilizare temporară piețelor afectate de ritmul alert al schimbărilor de politică impuse de Trump, în special în domeniul comerțului.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,8%, atingând cel mai mic nivel de la victoria electorală a lui Trump din 5 noiembrie. Indicele a pierdut 6,5% de la maximul istoric înregistrat la mijlocul lunii februarie, pe fondul îngrijorărilor investitorilor că tarifele ar putea agrava inflația și încetini cererea și creșterea economică.

