SUA au efectuat ”lovituri defensive”, în sudul Iranului – Marco Rubio: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, într-un fel sau altul”. Planul SUA cu uraniul iranian

Armata SUA a efectuat luni noi lovituri în sudul Iranului, vizând ambarcațiuni care încercau să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz și capacități de lansare a rachetelor, în ceea ce a descris ca fiind acțiuni defensive, potrivit agențiilor internaționale de presă, care citează declarații ale Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

CENTCOM a transmis că loviturile de luni au avut un caracter „defensiv” și nu că ele nu înseamnă că armistițiul cu Iranul s-a încheiat. Informația privind loviturile SUA a fost publicată inițial de Fox News.

Marco Rubio: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, într-un fel sau altul”

„Forțele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului. (…) Țintele au inclus capacități de lansare de rachete și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine”, a declarat purtătorul de cuvânt al CENTCOM, Tim Hawkins, pentru presa americană.

„Au fost lovituri defensive. Ele nu indică faptul că armistițiul s-a încheiat”, a spus Hawkins. „Comandamentul Central al SUA continuă să ne apere forțele, acționând în același timp cu reținere pe durata armistițiului”, a adăugat el.

La scurt timp după atacuri, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat că ajungerea la un acord SUA-Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea „dura câteva zile”, el oferind asigurări că strâmtoarea va fi redeschisă „într-un fel sau altul”.

„Strâmtoarea trebuie să fie deschisă, va fi deschisă într-un fel sau altul”, a declarat Rubio.

Iranul avertizează cu represalii

Șeful comisiei pentru securitate națională din parlamentul Iranului, Ebrahim Azizi, a avertizat că vor exista represalii împotriva oricăror atacuri asupra forțelor armate iraniene, conform Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit Reuters, e încă neclar dacă Iranul a efectuat vreo lovitură de represalii.

Atacurile de luni au venit în contextul în care SUA și Iran continuă să negocieze un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și o foaie de parcurs pentru rezolvarea dosarului nuclear iranian prin predarea și eventual distrugerea/diluarea uraniului îmbogățit al iranienilor.

Președintele american Donald Trump a amenințat în mod repetat cu noi acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu acceptă să capituleze pe dosarul nuclear. Rubio a transmis, de asemenea, un mesaj similar luni.

Trump spune că Iranul va preda uraniul îmbogățit sau el va fi distrus, fie la locație, fie diluat în cooperare cu o agenție internațională

Trump a declarat luni seară că uraniul îmbogățit al Iranului va fi fie predat Washingtonului, fie distrus la locație (e îngropat în facilitățile nucleare iraniene, lovite în iunie 2025) sau distrus în cooperare cu Comisia pentru Energie Atomică.

„Uraniul îmbogățit va fi fie predat imediat Statelor Unite, pentru a fi adus acasă și distrus, fie distrus la locație sau într-un alt loc acceptabil”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua sa socială.

Comentariul lui Trump a venit după ce președintele american declarase anterior în cursul zilei de luni că negocierile cu Iranul „decurg bine”. El a cerut în mod repetat Iranului să predea uraniul îmbogățit ca parte a oricărui acord cu Washingtonul.

Potrivit presei americane, care citează oficiali ai Casei Albe, cele două părți ar fi convenit deja liniile generale ale unui memorandum de înțelegere care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale a SUA aplicată porturilor iraniene, precum și angajamente din partea Iranului că nu va urmări dezvoltarea de arme nucleare. Acordul ar prelungi armistițiul cu 60 de zile, perioadă în care se va negocia foaia de parcurs pentru predarea sau distrugerea uraniului îmbogățit iranian și alte chestiuni ce țin de viitorul programului nuclear iranian.

Trump a afirmat în mod repetat că împiedicarea Iranului de a construi o armă nucleară este principalul obiectiv al războiului americano-israelian împotriva regimului mullahilor. Președintele a amenințat cu noi acțiuni militare împotriva Teheranului dacă acesta nu acceptă un acord cu Statele Unite.

Faptul că Mojtaba Khamenei stă ascuns întârzie negocierile

Un alt oficial al administrației SUA a declarat duminică că liderul suprem a acceptat liniile generale ale actualului proiect de acord, iar președintele Trump a postat pe Truth Social că se așteaptă la un răspuns definitiv în următoarele zile, a relatat și postul de televiziune american CBS News.

Potrivit oficialilor americani, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care a fost rănit în urma primelor atacuri aeriene americane și israeliene, ia măsuri extreme pentru a evita atacuri similare cu cele care l-au ucis pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut sau auzit oficial în public încă de dinaintea începerii războiului. Presa americană scrie că inclusiv colaboratorii săi iau greu contact cu el, prin curieri care schimbă mesaje, fapt ce întârzie orice răspuns al Iranului în negocierile de pace.

„În acest moment, majoritatea liderilor iranieni nu văd lumina zilei, petrecând săptămâni întregi în buncăre puternic fortificate și evitând să vorbească între ei decât dacă este absolut necesar”, arată sursele CBS News.

