SUA au atacat instalații de rachete iraniene pe insula Larak din Ormuz – primele lovituri din ultima lună. Iranul a ripostat asupra bazelor americane din Iordania. Barilul Brent se întoarce la 90$

Statele Unite au efectuat duminică o rundă de atacuri asupra insulei iraniene Larak, primele din ultima lună, declanșând o ripostă a Teheranului împotriva unor ținte americane din Iordania, conform Agerpres.

SUA au atacat două instalații de rachete ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) de pe insula Larak din Iran, în condițiile în care forțele iraniene se pregăteau să lanseze rachete încărcate cu mine marine spre Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele americane au lovit două lansatoare iraniene pe insula Larak”, situată în strategica strâmtoarea Ormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), Tim Hawkins, într-un comunicat transmis AFP.

Ca răspuns la această nouă escaladare, prețul petrolului Brent (contractul futures cu expirare în noiembrie) a crescut luni cu 2,5%, depășind 90 de dolari pe baril.

Atacul iranian a venit după ce SUA au anunțat săptămâna trecută că a deminat ruta internațională prin Ormuz. Iranul a transmis ulterior, luni, că o navă a lovit mine în timpul unei tentative „ilegale” de a traversa Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat un incendiu la bord. Amintim că SUA scot din Ormuz, prin ruta sudică prin care oferă protecție militară la tranzit, sute de milioane de barili de petrol în fiecare lună, ceea ce arată că iranienii nu controlează/țin închisă strâmtoarea așa cum susține regimul mullahilor de la Teheran.

„Un petrolier de mari dimensiuni (…) care încerca să folosească ruta ilegală prin sudul Strâmtorii Ormuz a fost cuprins de un incendiu masiv după ce a lovit două mine navale și a fost complet imobilizat”, a informat Marina Gardienilor Revoluției pentru agenția oficială de știri IRNA.

Iranul răspunde cu atacuri asupra bazelor americane din Iordania

După ce au avertizat cu „represalii”, Gărzile Revoluției iraniene au afirmat că au atacat instalații ale armatei americane la două baze aeriene din Iordania.

„Orice act de ostilitate se va lovi de represalii și mai puternice”, au anunțat acestea, citate de presa de stat iraniană.

Ostilitățile își pierduseră din intensitate în ultima lună, chiar dacă schimburi de focuri sporadice au continuat în regiune, mai ales în strâmtoarea Ormuz și în jurul său, SUA căutând să protejeze ruta sudică prin strâmtoare.

Această trecere maritimă strategică, prin care tranzita înainte de război o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului dintre Statele Unite și Iran, Teheranul blocând trecerea prin ea.

Ca răspuns, Statele Unite conduc o blocadă a porturilor iraniene și se declară pregătite „să protejeze libera circulație a schimburilor comerciale pe această cale navigabilă esențială”, CENTCOM afirmând duminică seară că a „finalizat deminarea căilor de navigație internaționale”.

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