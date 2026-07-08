SUA au revocat licența pentru exportul de petrol iranian și au lovit 80 de ținte în sudul Iranului, după atacurile Teheranului asupra navelor din Ormuz

Trezoreria Statelor Unite ale Americii a anunțat marți seară că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a retras licența generală care autoriza vânzarea petrolului iranian pe piața internațională.

Retragerea a fost urmată de atacuri americane asupra Iranului, iar escaladarea vine după atacuri repetate ale iranienilor în Strâmtoarea Ormuz, rută navigabilă asupra căreia Teheranul își revendică suveranitatea și controlul, un lucru inacceptabil pentru SUA și aliații săi europeni și din Golful Persic.

Retragerea licenței echivalează cu o nouă încălcare a memorandumului de înțelegere convenit în urmă cu câteva săptămâni, care prevedea redeschiderea totală a Strâmtorii Ormuz, ruta prin care iese din Golful Persic aproximativ 20% din exportul global de energie.

„Așa cum președintele Trump și administrația au afirmat în repetate rânduri, memorandumul de înțelegere aflat în vigoare cu Iranul se bazează în totalitate pe performanță. Iranul va beneficia de avantaje doar dacă va demonstra un comportament adecvat”, a explicat un oficial american pentru Axios.

„Acțiunile Iranului în strâmtoare au fost complet inacceptabile pentru Statele Unite și vor avea consecințe. Negociatorii noștri continuă să lucreze cu bună-credință pentru obținerea unui acord final”, a adăugat acesta.

SUA au lovit 80 de ținte în sudul Iranului, iranienii au răspuns cu drone și rachete balistice

După retragerea licenței, armata SUA a anunțat că a început să lanseze „o serie de lovituri puternice împotriva Iranului”, în urma atacării mai multor nave comerciale de către Teheran, inclusiv în debutul săptămânii, în timpul tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

„Forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze o serie de lovituri puternice împotriva Iranului, pentru a impune costuri grele în urma vizării și atacării navelor comerciale deservite de civili nevinovați într-o cale navigabilă internațională. Loviturile SUA sunt un răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz. Agresiunea demonstrată de Iran a fost nejustificată, periculoasă și o încălcare clară a armistițiului”, a transmis CENTCOM, comandamentul central al SUA, care operează în Orientul Mijlociu.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Presa iraniană a relatat despre explozii în regiunea Strâmtorii Ormuz, în sudul Iranului. Atacurile au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, sistemele de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră anti-nave și bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Potrivit postului iranian de știri IRIB, s-au auzit șase explozii pe insula iraniană Qeshm, șapte în orașul Srik, din sudul țării, și alte câteva în marele oraș portuar Bandar Abbas de la Ormuz.

În același timp, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a transmis miercuri dimineață că a lansat un atac coordonat cu rachete și drone asupra a 85 de obiective militare americane din Bahrain — unde se află Flota a V-a a SUA —, Kuweit, inclusiv baza aeriană Ali Al Salem, și portul Salman.

IRGC susține, de asemenea, că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper.

Trump a aprobat atacurile de la summitul NATO – prețul petrolului a crescut cu 3% în urma atacurilor reciproce

Axios relatează că președintele SUA Donald Trump a aprobat planul de atac asupra Iranului și a ordonat punerea lui în aplicare în cursul zilei de marți, în timp ce se afla în Turcia pentru summitul NATO.

Trump a avut la Ankara o reuniune cu secretarii Pete Hegseth, Marco Rubio și Scott Bessent, care au călătorit cu el la bordul Air Force One, precum și cu șeful Statului Major Inter-arme, Dan Caine, aflat deja la summitul NATO, și cu alți oficiali.

Oficialul american citat de Axios a spus că nu este încă clar cât timp vor continua loviturile.

„Vom primi evaluarea rmezultatelor atacurilor și vom lua decizii ulterior”, a spus acesta.

De notat că Axios scria în urmă cu două săptămâni că negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au încercat să le transmită iranienilor că solicitarea lor privind introducerea unor taxe de tranzit în Strâmtoarea Ormuz (o rută navigabilă internațională asupra căreia nicio țară nu are control de jure ar putea arunca în aer acordul SUA–Iran care, în cele din urmă, ar fi mult mai profitabil pentru Iran.

„Mesajul SUA către Iran a fost: «Gândiți la scară mai mare»”, a declarat un oficial american pentru Axios, în urmă cu 2 săptămâni.

Oficialul a susținut atunci că sumele pe care Iranul le-ar putea obține din dezvoltarea și vânzarea liberă a petrolului și a altor resurse — dacă SUA ar ridica toate sancțiunile în cadrul unui acord — „ar fi de 100 de ori mai valoroase pentru ei decât folosirea unei tactici de gangster pentru a încerca să perceapă o taxă”.

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