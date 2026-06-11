SUA au reluat loviturile în Iran – Donald Trump pune presiune pentru finalizarea acordului: „Dacă nu semnează, vor fi bombardați masiv”

Statele Unite au operat miercuri noapte atacuri asupra mai multor ținte din Iran, pentru a doua zi consecutiv, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Donald Trump a transmis ulterior că a vorbit direct cu oficiali iranieni care i-au cerut să înceteze atacurile, fapt dezmințit de presa iraniană. Teheranul a anunțat în schimb că a închis complet Strâmtoarea Ormuz, o afirmație contrazisă de CENTCOM.

Președintele Donald Trump a ordonat noul val de lovituri miercuri și a avertizat că ar putea urma și alte atacuri asupra Iranului. Comandamentul Central al SUA a transmis ulterior, într-un comunicat, că a finalizat miercuri seară cele mai recente lovituri de „autoapărare” împotriva Iranului.

În răspuns, Iranul a lansat un val de atacuri asupra unor ținte din Kuweit și Bahrain și a anunțat că a închis complet Strâmtoarea Ormuz, o afirmație contrazisă de CENTCOM, care a transmis că navele continuă să treacă prin strâmtoare.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Presiune pentru finalizarea acordului de pace. Israelul a luat parte la atacuri

Loviturile militare ale SUA au urmat unui avertisment dur al președintelui Donald Trump, care anunțaseră că SUA vor ataca Iranul „foarte puternic”.

Forțele americane au lovit și distrus un centru de comandă și control al Gărzilor Revoluționare iraniene (IRGC), dar și sisteme iraniene de supraveghere, comunicații și apărare antiaeriană pe întreg teritoriul Iranului, ca răspuns la doborârea de către iranieni a unui elicopter american Apache deasupra Strâmtorii Ormuz. Elicopterul ar fi luat parte la o operațiune de escortare de petroliere, parte dintr-o misiune secretă a SUA.



CENTCOM a afirmat de altfel că cele mai recente lovituri au fost efectuate în răspuns la amenințarea iraniană la adresa forțelor SUA și a navelor comerciale internaționale care tranzitează apele regionale.

BREAKING: An IRGC command and control center has just been decimated by US strikes. pic.twitter.com/ke8cWJgvVh — Eyal Yakoby (@EYakoby) June 11, 2026

Vorbind pentru Fox News după cele mai recente atacuri, Trump a avertizat că va „bombarda masiv” Iranul joi seară dacă Teheranul nu acceptă imediat un acord de pace și nu renunță la programul său nuclear. La momentul discuției cu Fox News, CENTCOM lansaseră 49 de rachete Tomahawk, alături de bombardamente efectuate de avioane de luptă. Cea mai apropiată țintă de Teheran s-a aflat la aproximativ 40 de mile de oraș.

Trump a susținut, de asemenea, că oficiali iranieni l-au sunat și au cerut SUA să oprească atacurile. Presa iraniană a respins afirmațiile președintelui SUA.

Atacurile au venit doar câteva ore după ce Trump a avertizat că Iranul a întârziat prea mult negocierile pentru un acord de pace și „va trebui să plătească prețul”. Trump a mai spus la Fox News că deși bombardamentele se vor opri momentan, dacă iranienii nu semnează acordul aceștia „vor fi bombardați masiv”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, le-a spus, de asemenea, jurnaliștilor, că „dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe – și suntem foarte buni la asta”.

Vicepreședintele JD Vance a declarat pentru Fox News că Statele Unite discută atât cu voci moderate, cât și cu voci mai radicale din Iran, ca parte a procesului de negociere

Cel mai recent val de ostilități vine după doborârea unui elicopter american în apropierea Strâmtorii Ormuz. Iranul, la rândul său, nu și-a asumat responsabilitatea pentru doborârea elicopterului american Apache, care l-a determinat pe Trump să afirme, într-o postare pe rețelele sociale, că SUA trebuie să răspundă.

Iranul lansase anterior propriile atacuri asupra bazelor americane din Kuweit și Bahrain. Douăzeci de rachete iraniene au fost, de asemenea, interceptate în Iordania, unde SUA are o bază militară, potrivit Associated Press.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, avertizase anterior SUA să „plece din regiunea noastră” și a semnalat că forțele armate ale țării „nu vor lăsa niciun atac sau nicio amenințare fără răspuns”.

În același timp, Israelul a desfășurat un atac propriu în sudul Libanului, vizând infrastructură despre care susține că este legată de militanții Hezbollah sprijiniți de Iran.

Speranțele pentru un acord de pace care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu crescuseră în debutul săptămânii, după ce Iranul și Israelul au acceptat să oprească atacurile reciproce în urma solicitărilor lui Trump. Președintele american a transmis anterior că un acord era aproape, adăugând că SUA se află la doar câteva săptămâni distanță de declararea victoriei asupra Iranului.

Președintele Trump a mai susținut, într-o postare pe rețelele sociale publicată miercuri, că armata americană a executat o „misiune secretă” pentru a facilita trecerea a peste 100 de milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Elicopterul american Apache doborât luni de iranieni ar fi fost lovit de o dronă în timpul executării unei astfel de operațiuni de escortare.

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