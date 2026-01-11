cursdeguvernare

duminică

11 ianuarie, 2026

SUA au bombardat ținte ISIS în Siria, unde se află în jur de 1.000 de soldați americani

De Iulian Soare

11 ianuarie, 2026

Armata americană a anunțat, sâmbătă, că a desfășurat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ținte ISIS în Siria, relatează ediția online a Sky News, preluată de News.ro.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) și forțele partenere au efectuat atacurile în jurul orei 12:30 pm, ora estică a SUA (19:30 a României), ca parte a operațiunii Hawkeye Strike.

Operațiunea a fost lansată la ordinul președintelui SUA Donald Trump, ca răspuns direct la un atac „ambuscadă” al ISIS, comis de un terorist al grupării islamiste asupra forțelor americane și siriene în Siria, la 13 decembrie 2025. În urma atacului au fost uciși doi soldați americani și un traducător civil.


CENTCOM nu a menționat dacă a fost ucisă vreo persoană în operațiunile aeriene, iar Pentagonul a refuzat să ofere alte detalii.

Administrația Trump își intensifică și activitățile de poliție maritimă

Operațiunea reprezintă o continuare a angajamentului SUA de a „eradica terorismul islamic împotriva soldaților noștri, de a preveni viitoare atacuri și de a proteja forțele americane și ale partenerilor din regiune”, a mai precizat Comandamentul Central al SUA.

Atacurile împotriva ISIS vin într-o perioadă în care administrația Trump și-a intensificat utilizarea forței împotriva grupărilor teroriste și în activitățile sale de poliție maritimă, în contextul blocadei Venezuelei.

În ceea ce privește această blocadă, numărul de vase petroliere din flota fantomă a Rusiei capturate de americani în apele internaționale și în Marea Caraibilor a crescut, la un total de 5. Alte 7 s-au întors din drum, potrivit agențiilor internaționale.

(Citește și: „Video / Iran – Forțele de ordine trag cu muniție de război în protestatari, spitalele sunt copleșite / Israelul e în alertă pentru o intervenție a SUA – Trump, informat despre opțiuni de lovituri militare”)

(Citește și: „Donald Trump l-a convins pe Ahmed al-Sharaa: Siria se alătură coaliției contra grupării Stat Islamic și va coopera cu SUA în Orientul Mijlociu”)

***


