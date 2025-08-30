cursdeguvernare

sâmbătă

30 august, 2025

Europa & Lumea

Armament pentru Ucraina: SUA au aprobat vânzarea de sisteme Patriot în valoare de 8,5 mld. $ către Danemarca

De Iulian Soare

30 august, 2025

Statele Unite au aprobat vânzarea de sisteme de apărare antiaeriană Patriot și alte arme către Danemarca, care intenționează să sprijine Ucraina în războiul contra Rusiei, informează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

Departamentul de Stat a aprobat contractul în valoare de 8,5 miliarde de dolari, care include șase lansatoare, sisteme radar și rachete.

Danemarca și alte state membre NATO și-au propus să livreze Ucrainei sisteme de arme avansate pentru a o ajuta să-și sporească capacitatea de apărare contra atacurilor ruse.


Întrucât Danemarca nu operează sisteme Patriot, ea trebuie să le achiziționeze din SUA.

Olanda, la rândul său, a cumpărat rachete Patriot pentru a consolida capacitatea de apărare aeriană a Ucrainei.

În ultimele luni, Kievul a solicitat constant sisteme Patriot de la aliații occidentali pentru a-și putea proteja mai bine orașele de loviturile aeriene ruse.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Rusia îi cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parțial, în special regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

(Citește și: Liderii europeni fac primii pași spre stabilirea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina: Pregătiri pentru desfășurarea unei forțe de reasigurare în cazul încetării ostilităților)


****

Etichete: , , , ,

