SUA aprobă o potențială vânzare de echipamente și servicii în valoare de 1,5 mld. dolari pentru relocarea unei baze navale din Peru/ Obiectivul – reducerea influenței chineze în regiune

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea potențială către Peru a unor echipamente și servicii în valoare de 1,5 miliarde de dolari pentru a sprijini eforturile țării de a muta principala sa bază navală în orașul Callao, astfel încât să poată extinde un port comercial învecinat, potrivit Reuters.

Guvernul peruan plănuiește să relocaze baza sa navală din Callao, pe coastă, la vest de capitala Lima, la doar câțiva kilometri distanță. Această mutare va permite extinderea principalului port comercial al Peru-ului din Callao, care concurează cu mega-portul Chancay construit de China, situat la 80 km (50 de mile) nord de Lima.

„Această vânzare propusă va contribui la obiectivele de politică externă ale Statelor Unite, ajutând la îmbunătățirea securității unui partener important, care reprezintă o forță pentru stabilitate politică, pace și progres economic în America de Sud”, a declarat Agenția de Cooperare pentru Securitate și Apărare a SUA într-un comunicat.

Planurile ca SUA să sprijine construirea unei noi baze navale în orașul peruan Callao, lângă Lima, datează cel puțin de la sfârșitul anului 2024.

Dacă acordul va fi finalizat, până la 20 de angajați ai guvernului american sau contractori ar putea fi staționați în Peru pentru o perioadă de până la 10 ani, pentru a oferi management și supraveghere a construcțiilor, conform anunțului.

Statele Unite au criticat anterior Peru pentru că au permis companiei de stat chineză COSCO Shipping să construiască și să opereze portul Chancay, în valoare de 1,3 miliarde de dolari, situat la nord de Callao, exprimând îngrijorări că facilitatea ar putea fi folosită în viitor pentru găzduirea navelor militare chineze, potrivit Bloomberg.

China este cel mai mare partener comercial al Peru-ului, iar țara sud-americană a menținut până acum relații cooperative atât cu Beijingul, cât și cu Washingtonul.

Recent, SUA au desemnat, de asemenea, Peru drept un aliat major din afara NATO și au învestit un nou ambasador în țară.

