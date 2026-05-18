SUA analizează informațiile privind acumularea de drone militare în Cuba

Statele Unite evaluează informații provenite din surse de intelligence potrivit cărora Cuba ar fi acumulat un număr semnificativ de drone cu potențial militar și ar fi discutat, la nivel intern, scenarii de utilizare a acestora împotriva unor obiective americane din regiunea Caraibelor, potrivit Axios.

Potrivit sursei, oficiali din aparatul de securitate națională al SUA analizează informații clasificate care indică existența a peste 300 de drone aflate în posesia Cubei, unele dintre ele fiind considerate capabile să fie utilizate în scopuri ofensive. Printre potențialele ținte discutate în evaluările de risc s-ar număra baza navală americană de la Guantánamo Bay, nave militare ale Statelor Unite aflate în zonă, precum și orașul Key West din statul Florida, situat la o distanță redusă de coasta cubaneză.

Sursele citate de Axios susțin că aceste evoluții sunt analizate în contextul unor posibile achiziții de echipamente militare realizate de Cuba din Rusia și Iran, ceea ce ar putea indica o intensificare a cooperării militare între Havana și state considerate adversare strategice ale Washingtonului. Totuși, oficialii americani subliniază că, în acest moment, nu există dovezi care să indice pregătirea unui atac iminent, însă situația este tratată cu atenție sporită de comunitatea de informații.

În evaluările de securitate analizate la Washington sunt menționate și posibile scenarii teoretice de utilizare a dronelor în operațiuni de tip ofensiv, inclusiv lovituri punctuale asupra unor obiective militare sau infrastructuri navale americane din regiune. Aceste scenarii nu sunt confirmate ca planuri operaționale, ci reprezintă parte din analiza de risc realizată de serviciile de informații.

De asemenea, sursele citate indică faptul că prezența unor consilieri militari străini în Cuba, inclusiv din Iran, este luată în calcul ca factor suplimentar de risc în evaluarea dinamicii de securitate din zona Caraibelor. Aceste elemente sunt integrate într-o analiză mai amplă privind posibila extindere a influenței militare a unor actori non-occidentali în proximitatea teritoriului american.

În acest context, directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi efectuat recent o deplasare în Cuba, în cadrul unor contacte diplomatice și de securitate, unde ar fi transmis avertismente ferme autorităților de la Havana privind orice acțiune considerată ostilă la adresa Statelor Unite. Vizita este interpretată de analiști ca parte a unei strategii mai largi de descurajare și presiune informativă exercitată de Washington.

Relațiile dintre Statele Unite și Cuba rămân tensionate, iar aceste noi informații vin să amplifice îngrijorările privind securitatea regională în zona Caraibelor. În paralel, autoritățile americane continuă să monitorizeze evoluțiile și să actualizeze evaluările de risc, fără a indica în prezent existența unei amenințări directe sau imediate.

De cealaltă parte, poziția oficială a Cubei respinge în mod constant acuzațiile privind intenții agresive sau militarizarea ofensivă a insulei, susținând că astfel de informații sunt exagerate sau motivate politic.

***