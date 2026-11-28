Statele Unite au informat aliații din NATO că vor amâna restructurarea prezenței forțelor lor în Europa, depășind termenul provizoriu de 1 decembrie, au declarat doi diplomați din cadrul NATO, citați de Politico.

În cadrul unei reuniuni a reprezentanților NATO desfășurate miercuri, adjunctul ambasadorului SUA, Scott Oudkirk, le-a transmis aliaților că Washingtonul nu va prezenta analiza privind configurarea forțelor în Europa la timp pentru reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței, programată pentru miercurea viitoare, au precizat diplomații,

Pentagonul încă lucrează la definitivarea a cinci opțiuni pe care urmează să i le prezinte lui Donald Trump, în timp ce Washingtonul analizează ofertele aliaților de a înlocui forțele americane. Anunțul urmează să fie împins cel mai probabil în 2027.

Țările care nu au sprijinit SUA în războiul cu Iranul ar putea pierde soldați americani

Analiza, anunțată în iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, vizează examinarea nivelului forțelor SUA în Europa și dislocarea lor pe continent – inclusiv efectivele de trupe, accesul militar, drepturile de utilizare a bazelor și permisiunile de survol – în contextul în care Washingtonul urmărește să își reorienteze angajamentul militar către alte regiuni, precum Emisfera Vestică și zona Indo-Pacifică.

De amintit aici o declarație notabilă a lui Mark Rutte de luni, din cadrul Adunării Parlamentare NATO de la Berlin. Rutte a avertizat că, în eventualitatea unei acțiuni a Chinei în regiunea Indo-Pacifică, respectiv unei invazii în Taiwan, Beijingul ar putea apela la Vladimir Putin, pe care l-a descris drept „partenerul său junior”, pentru a ține forțele NATO ocupate în Europa. Rutte a precizat că, încă de la primele discuții cu partea americană după preluarea conducerii Alianței, a existat un consens asupra acestui scenariu de confruntare simultană pe două teatre de operațiuni – un scenariu care explică parțial reînarmarea Europei și mișcarea aceasta către NATO 3.0.

Statele Unite nu au avansat o nouă dată pentru anunțarea acestei restructurări, au adăugat diplomații. Aceștia au menționat, drept unul dintre motivele întârzierii, faptul că Washingtonul încă analizează diversele oferte ale aliaților privind furnizarea de capabilități militare menite să înlocuiască echipamentele și forțele americane existente.

„Încă sperăm să respectăm termenul de 1 decembrie – cel puțin în ceea ce privește finalizarea analizei de către secretarul american al Apărării, Pete Hegseth”, a declarat săptămâna trecută, la Bruxelles, Elbridge Colby, adjunctul șefului Pentagonului. Acesta a salutat „progresele enorme” înregistrate de țări precum Germania, Polonia, Țările de Jos și statele scandinave, care și-au intensificat eforturile și au alocat fonduri mai mari pentru propria apărare.

Polonia și România urmăresc să obțină baze permanente americane pe teritoriul lor

În ultimele luni, Colby și alți oficiali americani au efectuat vizite în țări precum România, Polonia și Germania, în pregătirea acestei restructurări.

În prezent, SUA au aproximativ 80.000 de militari staționați pe continent, majoritatea în Germania, Italia și Regatul Unit.

În 15 noiembrie, Bloomberg relata că reducerile de efective ale administrației Trump în Europa vor fi mai mici decât se temeau aliații europeni, probabil undeva în zona a 5.000 de soldați.

Cea mai mare parte a reducerilor de trupe americane se va concentra în Germania, flancul estic urmând a fi, dimpotrivă, consolidat, după ce țările care se învecinează cu Rusia s-au oferit să acopere o parte din costuri, potrivit surselor.

Oficiali români de la cel mai înalt nivel, inclusiv președintele Nicușor Dan, au anunțat că există negocieri și discuții cu autoritățile americane pentru ca România să suporte o parte dintre costurile păstrării trupelor SUA în România.

În 10 noiembrie, șeful statului a precizat că România a făcut tot ce se putea în acest sens.

„Eu cred că am făcut, noi România – MAE, MApN, firmele de lobby, tot ce putea fi făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România”, a declarat președintele Nicușor Dan, precizând că propunerea este în analiza părții americane.

***