SUA – Ajutor de stat de 700 mil. $ pentru centralele pe cărbune

Președintele Donald Trump intenționează să aloce un pachet de sprijin în valoare de 700 de milioane de dolari pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune, relatează Reuters, citând un oficial anonim al Casei Albe înainte anunțul oficial al președintelui SUA.

Donald Trump va invoca prevederile din Legea industriei de apărare din 1950, care acordă președintelui țării posibilitatea de a oferi sprijin financiar ramurilor industriale considerate critice pentru securitatea națională. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea a peste 12 centrale electrice pe cărbune, se arată în articol.

Din suma totală, peste 50% va fi direcționată către modernizarea centralelor electrice pe cărbune, alte 185 de milioane de dolari vor fi folosite pentru a acoperi angajamentele corporative pentru minele de cărbune din Alaska, Maryland și Virginia de Vest, iar restul de 75 de milioane de dolari vor fi investiți în terminalul de export West Gateway din California, potrivit Reuters.

Cărbunele a fost în declin ca parte a mixului energetic din SUA, gazele naturale ieftine și abundente înlocuind o mare parte din capacitatea de producție. Cu toate acestea, președintele Trump a numit industria energetică drept critică pentru securitatea națională, anulând eforturile administrației Biden de a elimina complet cărbunele.

La începutul acestui an, Administrația pentru Informații Energetice a SUA a declarat că centralele electrice programate pentru închidere în acest an ar putea fi menținute în funcțiune pentru mai mult timp, după ce Departamentul Energiei a avertizat într-un raport din ianuarie că, dacă vor fi duse la îndeplinire închiderile programate, SUA se vor confrunta cu un risc de 100 de ori mai mare de blackout până în 2030 decât dacă vor menține instalațiile pe cărbune în funcțiune.

Desigur, un motiv important pentru aceste decizii de a continua să se bazeze pe cărbune, alături de alte surse de generare a energiei, este dezvoltarea inteligenței artificiale și proliferarea rapidă a centrelor de date mari consumatoare de energie. Acestea au dus la creșteri semnificative ale cererii de energie electrică, ceea ce, la rândul său, a rearanjat prioritățile, securitatea și fiabilitatea aprovizionării ceea ce a dus la abandonarea politicilor de tip „New Green Deal” ale administrației Biden.

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