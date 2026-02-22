România are un nou preparat culinar recunoscut la nivel european

România are, din această lună, un nou produs tradițional recunoscut la nivel european, scrie Digi24.ro. Este vorba despre „Batogul de sturion”, produs cu Indicație Geografică Protejată, despre care există mențiuni în Delta Dunării încă din Evul Mediu.

România are acum 16 produse tradiționale înregistrate oficial la nivelul Uniunii Europene.

„Mențiunile legate de acest produs se duc până în Evul Mediu, ce am reușit noi să culegem prin cercetarea documentară. Avem mențiuni de pe la 1.400-1.500. Mulți cronicari ai vremii care au călătorit prin zona Deltei Dunării și-au trecut prin Chilia, Sulina, Tulcea l-au menționat”, povestește Daniel Buhai, un producător de preparate din pește din Tulcea, pentru Digi24.

Preparatul este considerat unul de lux, la fel ca icrele negre obținute din același pește.

„Este o rețetă veche, păstrată de bunicile noastre și este uimitor că batogul nostru din Deltă este recunoscut la nivel european”, a spus și angajata unui restaurant din Tulcea pentru sursa citată.

Daniel Buhai a mai explicat că procesul de certificare europeană a fost unul lung, început în 2022.

„Am avut foarte multe solicitări de clarificări. Una este inedită și ne-a stârnit și amuzamentul: ne-au solicitat de ce nu respectăm clarificări, de ce nu respectăm povestea medievală a produsului, pe care am documentat-o și de ce nu facem produsul din sturion pescuit în sălbăticie, în bunuri naturale. Și am explicat că, potrivit principiului sustenabilității, tot de Comisia Europeană promovat, în 2006, în România s-a interzis pescuit la sturion și atunci a luat amploare activitatea de acvacultură sturion pentru speciile de sturion vizate”, a mai afirmat Daniel Buhai.

