Studiu UNSAR: O gospodărie nu dispune de necesarul mediu de 165.400 lei pentru a traversa o situație dificilă – boală, accident, deces

Un studiu comandat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) arată că diferența dintre resursele disponibile și cele necesare din gospodării, în cazul unor evenimente tragice (boală, accident, deces), care ar fi fost acoperite de asigurările de viață, a crescut cu 5% anul trecut și a ajuns la 833 de miliarde de lei, la nivel național.

Astfel, diferența medie la nivel național dintre resursele disponibile și cele de care ar avea nevoie o familie pentru a traversa o situație dificilă este de aproximativ 165.400 lei, transmite UNSAR.

Deficitul de protecție financiară al populației din România a ajuns la 833 miliarde lei, cu 5% mai mult la nivel național, arată cel mai recent studiu realizat de MIR Research la solicitarea UNSAR. De altfel, în ceea ce privește asigurările de viață, care pot face diferența între o viață decentă și o situație precară pentru familia asiguratului decedat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană, cu o pondere de doar 25% în totalul pieței asigurărilor, față de 60% cât este media UE.

„Creșterea deficitului de protecție financiară arată că populația României este din ce în ce mai expusă în fața riscurilor majore. Pentru a schimba această realitate, este nevoie de o serie de măsuri – de la educație și prevenție, până la extinderea accesului la soluții de protecție financiară, precum asigurările de viață și de sănătate. În acest context, introducerea de deductibilități fiscale pentru asigurările de viață și majorarea celor aferente asigurărilor de sănătate sunt instrumente esențiale pentru stimularea protecției financiare a populației”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte și Director General UNSAR, organizația care a inițiat platforma ABS – Alianța pentru BunăStare.

„Reducerea deficitului de protecție nu se poate face izolat. Este nevoie de parteneriat între industrie, autorități, mediul privat și societatea civilă, astfel încât protecția financiară să devină o componentă firească a bunăstării. Un prim pas esențial este educația financiară, care îi ajută pe oameni să înțeleagă riscurile reale la care sunt expuși și să ia decizii informate pentru protejarea veniturilor și a familiilor lor”, a declarat Roxana BĂLUȚĂ, Specialist Asigurări de Viață și Sănătate & Coordonator Programe UNSAR.

Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, interesul pentru protecția financiară este în creștere, românii fiind protejați acum de peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață, cu 8% mai mult decât în primele 9 luni ale anului 2024.

***