Studiu ROPEA și Deloitte: Valoarea investițiilor de private equity și venture capital în România a crescut de peste patru ori în 2025, la 433,6 mil. €

Companiile finanțate de fonduri de private equity și venture capital au creat aproape 20.000 de locuri de muncă în România în perioada 2019–2024, au crescut numărul de angajați de aproape zece ori mai rapid decât media economiei, au generat peste 3,2 miliarde de euro cifră de afaceri suplimentară și au avut o contribuție anuală la PIB de până la 0,8%, potrivit studiului anual privind evoluția pieței de private equity și venture capital din România, publicat de Asociația de Investiții Private din România (ROPEA), în colaborare cu Deloitte România, pe baza datelor Invest Europe și a unei analize independente privind impactul economic al companiilor finanțate de fonduri de investiții.

Studiul arată că piața românească de private equity și venture capital continuă să se maturizeze, pe fondul diversificării investitorilor și al creșterii activității investiționale

Potrivit raportului, firmele susținute de fonduri de private equity și venture capital au generat în perioada analizată o valoare adăugată brută de 11,2 miliarde de euro și au înregistrat o rată anuală compusă de creștere a numărului de angajați de 11,5%, comparativ cu 1,1% la nivelul întregii economii. Totodată, acestea au generat 3,26 miliarde de euro cifră de afaceri suplimentară și aproape 666 milioane de euro EBITDA suplimentar, cele mai importante contribuții provenind din sectoarele retail, energie, sănătate și IT.

Raportul evidențiază și accelerarea puternică a activității investiționale în 2025. Investițiile de private equity și venture capital au ajuns la 433,6 milioane de euro, echivalentul a 0,114% din PIB, peste nivelul altor piețe din Europa Centrală și de Est. Valoarea investițiilor de private equity a urcat la 405 milioane de euro, de peste patru ori mai mult decât cele 99,1 milioane de euro din 2024, iar valoarea medie a unei tranzacții a crescut la 21,3 milioane de euro, de la 6,6 milioane de euro. Numărul tranzacțiilor a urcat de la 15 la 19.

„Pe măsură ce piața se maturizează, România devine o destinație tot mai atractivă pentru capital pe termen lung, oferind investitorilor acces la companii cu potențial ridicat de creștere și contribuind, în același timp, la inovare, creare de locuri de muncă și convergență economică cu Uniunea Europeană. Aceste rezultate arată că investițiile de private equity și venture capital pot genera valoare atât pentru companiile care au nevoie de capital pentru dezvoltare, cât și pentru investitorii care urmăresc expunere pe termen lung la economia reală”, a declarat Andrei Gemeneanu, președintele ROPEA.

Fundraising: al doilea cel mai bun an din istoria pieței locale

După nivelurile record înregistrate în 2024, fondurile românești de private equity și venture capital au continuat să atragă capital la cote ridicate și în 2025. Valoarea totală a capitalului atras a ajuns la 197,5 milioane euro, ceea ce face din 2025 al doilea cel mai bun an din istoria pieței locale. Cumulat, în perioada 2024–2025, fondurile au atras 453,7 milioane euro. Performanța ultimilor doi ani a fost susținută în principal de programele dezvoltate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), în special prin Recovery Equity Fund, fondul de fonduri de 400 milioane euro administrat de Fondul European de Investiții, care se estimează că va mobiliza între 400 și 600 milioane euro în economia românească pe termen mediu, contribuind semnificativ la dezvoltarea ecosistemului local de private capital.

Structura investitorilor s-a diversificat semnificativ pe plan local. În perioada 2024–2025, instituțiile publice și agențiile guvernamentale au reprezentat principala sursă de capital pentru fondurile românești de private equity și venture capital, contribuind cu aproximativ 227 milioane euro (50% din totalul fondurilor atrase). Acestea au fost urmate de persoanele fizice, care au investit 143,1 milioane euro, reprezentând 32% din total și de family offices (42 milioane euro, reprezentând 9% din total), administratori de active (15,9 milioane euro, 4%), investitori corporativi și fonduri suverane de investiții. Aceste evoluții arată că piața românească începe să intre pe radarul investitorilor instituționali globali.

Comparativ, în Europa Centrală și de Est, fondurile au atras 2,2 miliarde euro în 2025, cu 29% mai mult decât în anul precedent, susținute în mare măsură de participarea investitorilor instituționali, în special a băncilor și fondurilor de pensii, categorie de investitori care rămâne încă insuficient reprezentată în România.

Investiții: valoarea tranzacțiilor a crescut de peste patru ori în 2025

Activitatea investițională a cunoscut o accelerare puternică în 2025. Ca pondere în economia națională, investiţiile de private equity și venture capital au ajuns la 0,114% din PIB ȋn 2025 (433,6 milioane euro), depășind nivelul înregistrat în alte piețe din Europa Centrală și de Est. Creșterea a fost susținută în principal de tranzacțiile realizate în sectorul bunurilor și serviciilor de consum, unde investițiile au crescut de la 76,6 milioane euro în 2024 la 342,8 milioane euro în 2025.

Valoarea totală a investițiilor de Private Equity realizate în România ȋnregistrȃnd 405 milioane euro, comparativ cu 99,1 milioane euro în anul precedent. Valoarea medie a unei tranzacții de private equity a ajuns la 21,3 milioane euro, comparativ cu 6,6 milioane euro în 2024. Numărul tranzacțiilor a crescut de la 15 la 19, ceea ce indică maturizarea pieței locale și capacitatea fondurilor de a susține tranzacții de dimensiuni tot mai mari.

Conform datelor raportate către Invest Europe de fondurile de Venture Capital din Europa, investiţiile acestora ȋn companii romȃnești totalizează 29 milioane euro. Conform datelor How to Web, valoarea totală a investițiilor în companii cu o legătură puternică cu România – prin sediul companiei, componența echipei fondatoare sau o prezență operațională semnificativă în regiune – a ajuns la 103,2 milioane EUR în 2025 (incluzȃnd investiţii efectuate de către antreprenori, business angels, fonduri de venture capital din afara Europei, alte tipuri de investitori).

Exituri: piața românească a înregistrat o activitate record

Valoarea totală a exiturilor (raportate la valoarea costului investiţiei, nu la preţul de vȃnzare) a crescut la 662,4 milioane euro în 2025, de la 98,2 milioane euro în 2024, atingând astfel cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul colectării datelor. Creșterea a fost determinată în principal de vânzările către cumpărători strategici (șase tranzacții), care au însumat 598,5 milioane euro și au reprezentat aproximativ 90% din valoarea totală a exiturilor.

Exiturile au fost puternic concentrate pe sectoare, bunurile de consum reprezentȃnd 339,2 milioane euro în cinci tranzacții (la valoare de cost), iar domeniul sănătăţii a contribuit cu o tranzacţie de 293,6 milioane euro (la valoarea de cost). Aceste două sectoare au reprezentat aproximativ 96% din valoarea totală a exiturilor. Din numărul total de 16 vȃnzări, 11 au fost ȋn PE și cinci ȋn VC.

Impact economic: companiile susținute de private equity și venture capital au crescut numărul de angajați de aproximativ zece ori mai rapid decât economia în ansamblu

Analiza impactului economic realizat în perioada 2019–2024 arată că firmele susţinute de fonduri de PE si VC:

au generat 11,2 miliarde euro valoare adăugată brută în perioada 2019–2024, contribuind anual cu între 0,6% și 0,8% din PIB-ul României;

au înregistrat o rată anuală compusă de creștere a numărului de angajați de 11,5%, comparativ cu doar 1,1% la nivelul întregii economii românești, o creștere de aproximativ zece ori mai rapidă decât economia în ansamblu;

au generat 3,26 miliarde euro cifră de afaceri suplimentară;

au general aproape 666 milioane euro EBITDA suplimentar, cele mai importante contribuții provenind din sectoarele retail, energie, sănătate și IT.

Raportul evidențiază și exemple concrete de creare de valoare a investiţiilor de private equity. În perioada în care a fost susținută de MidEuropa, compania Regina Maria și-a multiplicat de aproximativ zece ori veniturile și EBITDA, a realizat peste 40 de achiziții și s-a extins de la 57 la aproximativ 400 de unități medicale. De asemenea, Profi Rom Food și-a triplat veniturile și și-a extins rețeaua de la 566 la 1.750 de magazine. La Cocoș este prima tranzacţie de exit dintr-o investiţie finanţată din Recovery Equity Fund și este unică prin consorţiul iniţial de investitori care a reușit să atragă un jucător internaţional ce va scala compania pe plan internaţional.

Raportul subliniază și contribuția ecosistemului de venture capital la dezvoltarea unor companii de relevanță globală precum UiPath, Databricks și Dexory, demonstrând capacitatea antreprenorilor români de a construi afaceri competitive la nivel internațional atunci când au acces la capital pentru creștere.

„Nivelul foarte bun al investițiilor din 2025 confirmă încrederea tot mai puternică a investitorilor în potențialul economiei locale. Evoluția activității investiționale, susținută atât de capital privat, cât și de inițiative publice, arată capacitatea ecosistemului local de a atrage resurse semnificative și de a le transforma în creștere economică reală. Companiile finanțate nu doar că își extind operațiunile, dar generează locuri de muncă, cresc competitivitatea și contribuie la dezvoltarea unor jucători importanți la nivel regional și global. Spre exemplu, numărul de locuri de muncă noi create de companiile susținute de fonduri de private equity și venture capital în perioada 2019–2024 este echivalent cu populația unui oraș de dimensiuni medii”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

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