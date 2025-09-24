Reforma statutului social german – Propunerea Ifo: Integrarea beneficiilor sociale într-unul singur, cuplată cu stimulente pentru cumularea de venituri din muncă

O reformă simplă dar cuprinzătoare a statului social german ar putea crește puternic numărul de ore lucrate în Germania, readucând în activitate cel puțin 149.000 de oameni care să fie încadrați pe locuri de muncă cu normă întreagă, arată un studiu realizat de institutul economic Ifo.

Ca rezultat al reformei, bugetul public ar economisi cel puțin 4,5 miliarde EUR pe an, dincolo de beneficiile suplimentare din integrarea pe piața muncii a persoanelor care depind de ajutoare sociale. Studiul Ifo a fost realizat la cererea Camerei de Industrie și Comerț din München și Bavaria Superioară pentru a evalua diferite opțiuni de reformă a statutul social.

„Reforma analizată prevede combinarea ajutorului social (Bürgergeld), a ajutorului pentru locuință și a alocației pentru copii într-un singur beneficiu. Acest lucru ar oferi stimulente semnificativ mai mari, în special pentru persoanele singure, să accepte locuri de muncă supuse contribuțiilor sociale”, spune cercetătorul Ifo Maximilian Blömer.

Propunerea centrală: un sistem integrat de transferuri sociale

Manfred Gößl, directorul general al Camerei de Industrie și Comerț din München și Bavaria Superioară, adaugă că studiul arată că o ajustare echilibrată a actualului sistem de ajutor social este atât realizabilă, cât și urgent necesară.

„Stimulente mai bune, adaptate tipului de gospodărie, vor permite economii de miliarde în bugetul național, în interesul contribuabililor. În același timp, reforma propusă va conduce la o creștere a volumului de muncă cu aproximativ 150.000 de locuri de muncă cu normă întreagă, echivalentul a circa 230 de milioane de ore suplimentare lucrate pe an. Asta înseamnă că guvernul german își poate atinge obiectivul pe care și l-a stabilit pentru a aborda reforma necesară. Trebuie doar să aibă voința de a o face”, arată Manfred Gößl.

Conform studiului, un element important al reformei este un set de reguli țintite privind măsura în care beneficiile sociale vor scădea dacă beneficiarii obțin venituri din muncă.

Pentru un venit brut de 380 EUR sau mai mult pe lună:

Persoanele singure fără copii ar păstra 35 de cenți din fiecare euro suplimentar câștigat.

Cuplurile fără copii ar păstra 20 de cenți.

Veniturile sub 380 EUR pe lună ar fi deduse integral din prestațiile sociale, ceea ce înseamnă că nu ar rămâne niciun venit net. Aceasta urmărește să creeze un stimulent pentru beneficiarii de ajutoare sociale ca aceștia să accepte nu doar joburi part-time, ci să accepte locuri de muncă supuse contribuțiilor sociale.

În gospodăriile cu copii, prin contrast, cuplurile ar păstra întotdeauna 35% din venitul suplimentar câștigat de la primul euro. Persoanele singure beneficiază, suplimentar, de o creștere semnificativă pentru venituri brute de 380 EUR sau mai mult.

Undeva la jumătate din cheltuielile bugetare ale Germaniei sunt cheltuieli de asistență socială (inclusiv pensii și sănătate)

„Reforma propusă a statului social va reduce complexitatea, întrucât va exista un singur beneficiu și nu mai multe în paralel. Mai mult, regulile diferențiate pentru veniturile suplimentare vor permite o creștere țintită a ofertei de muncă pentru diferite grupuri”, a adăugat cercetătoarea Ifo Lilly Fischer.

Studiul argumentează per total că sistemul actual de beneficii sociale din Germania este extrem de complex, fragmentat între Bürgergeld (ajutor social), Wohngeld (ajutor de locuință) și Kinderzuschlag (alocație pentru copil). Această complexitate produce stimulente slabe pentru muncă suplimentară sau pentru trecerea de la șomaj la angajare, mai ales în cazul familiilor cu venituri mici. În multe situații, orele suplimentare aduc câștiguri nete minore sau chiar negative.

