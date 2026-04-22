Studiu Raiffeisen: Doar 12% din antreprenorii români au adoptat deja AI

Cel mai recent studiu realizat de Raiffeisen Bank arată că doar 12% dintre antreprenori folosesc AI în business-ul lor, însă interesul este în creștere, 26% intenționând să adopte AI în următorul an.

Studiul, realizat pe un eșantion de 256 de antreprenori, clienți Raiffeisen Bank cu cifră de afaceri de peste 100.000 de euro, mai arată că 60% dintre antreprenori văd AI ca pe o oportunitate, dar mulți nu se simt pregătiți să facă pasul, din cauza lipsei de expertiză, a resurselor limitate sau a lipsei de încredere în tehnologie.

Investițiile actuale în AI sunt limitate, însă 77% dintre companiile interesate se așteaptă ca bugetele dedicate să crească în perioada următoare. Printre barierele majore în calea adopției se numără lipsa personalului specializat, teama de erori sau decizii incorecte, lipsa expertizei interne și preocupările legate de securitate. Beneficiile percepute sunt legate în principal de creșterea eficienței, reducerea timpului de lucru și optimizarea costurilor. În relația cu banca, antreprenorii își doresc în primul rând educație și consultanță: ghidaj în digitalizare, traininguri de AI și sprijin pentru accesarea de granturi.

„Rezultatele studiului ne arată clar că antreprenorii sunt interesați de inteligența artificială și îi înțeleg potențialul, dar se lovesc de bariere concrete: lipsă de expertiză, resurse limitate și îngrijorări legate de securitate. Doar 12% folosesc deja soluții de AI, deși 60% o văd ca pe o oportunitate, iar majoritatea ne spun că nu se simt încă pregătiți să facă acest pas. Dacă le oferim antreprenorilor instrumente concrete și ghidajul de care au nevoie, putem accelera adopția AI în rândul IMM-urilor și îi putem ajuta să rămână competitivi”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

În acest context, Raiffeisen Bank România extinde beneficiile disponibile în comunitatea GatadeBusiness cu un pachet educațional dedicat adopției de AI.

Acesta include un Ghid de AI pentru afaceri – un spațiu digital unde antreprenorii găsesc resurse de învățare, ghiduri, exemple de utilizare a AI în afaceri și conținut practic pentru implementarea responsabilă a acestor soluții.

Pachetul educațional este completat de acceleratorul Business Forward, dezvoltat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Social Innovation Solutions, care sprijină IMM-urile din România să crească gradul de adopție a noilor tehnologii, printr-un program de mentorat și acces la finantare sub formă de granturi.

Prin hub-ul de AI learning și acceleratorul Business Forward sunt adresate direct barierele identificate în studiu – preocupări legate de securitate, lipsa expertizei interne și lipsa resurselor – și sunt create premisele pentru ca tot mai mulți antreprenori să poată folosi inteligența artificială în mod eficient, sigur și sustenabil.

