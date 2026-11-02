Studiu / Piața unică a capitalurilor ar putea proteja investițiile companiilor în perioade de criză – momentan in zona euro e foarte putin capital transfrontalier în companii – doar 9%

Integrarea piețelor de capital din zona euro ar putea ajuta companiile să mențină investițiile în timpul șocurilor economice, să-și diversifice sursele de finanțare și să distribuie mai bine riscurile.

Un studiu publicat de Centrul pentru Cercetare în Politica Economică (CEPR) arată că firmele din sectoarele puternic afectate de pandemia COVID-19, cu acționariat concentrat în țara de origine, și-au redus investițiile cu 20% mai mult decât companiile comparabile cu acționariat diversificat geografic.

Analiza evidențiază trei diferențe relevante între companiile cu acționariat concentrat geografic și cele cu investitori mai diversificați:

Investiții cu 20% mai reduse: în sectoarele puternic afectate de șocul economic asociat pandemiei, firmele cu acționariat predominant național și-au redus investițiile cu 20% mai mult decât companiile comparabile cu o bază de acționari mai diversificată. Diferența s-a manifestat începând din 2020 și s-a amplificat până în 2022.

Capitaluri proprii cu 13% mai mici în raport cu dimensiunea firmei: companiile cu o concentrare ridicată a acționariatului pe piața internă au înregistrat o scădere mai accentuată a valorii contabile a capitalurilor proprii raportate la dimensiunea companiei, comparativ cu firme similare.

Evaluări bursiere mai afectate și finanțare mai redusă prin emisiuni de acțiuni: firmele cu acționariat predominant național au înregistrat scăderi mai mari ale valorii de piață și au apelat într-o măsură mai mică la finanțarea prin capitaluri proprii în timpul crizei.

„Integrarea piețelor de capital nu înseamnă doar dezvoltarea unor piețe financiare mai profunde sau reducerea dependenței companiilor de bănci. Ea poate îmbunătăți și capacitatea economiei reale de a absorbi crize severe”, susțin autorii studiului.

Acționariatul companiilor din zona euro rămâne predominant național

Datele analizate de autori indică faptul că, în medie, 57% din capitalul unei companii din zona euro este deținut de investitori din aceeași țară. Investitorii din alte state ale zonei euro dețin doar 9% din acțiuni, în timp ce investitorii din afara zonei euro reprezintă 34% din acționariat.

Această structură a proprietății s-a modificat foarte puțin începând din 2015, ceea ce evidențiază persistența orientării investitorilor către piețele naționale, chiar și în interiorul uniunii monetare.

Distribuția geografică a investițiilor transfrontaliere este, de asemenea, dezechilibrată. În țările în care investitorii autohtoni dețin o pondere mai redusă din acțiunile companiilor locale, diferența este acoperită în principal de investitori din afara zonei euro, nu de investitori din alte state membre ale uniunii monetare. Germania, Franța și Luxemburg se numără printre sursele importante ale deținerilor transfrontaliere din interiorul zonei euro.

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