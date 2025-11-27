Studiu MIT: AI poate deja înlocui 11,7% din forța de muncă din SUA

Inteligența artificială (AI) poate deja înlocui 11,7% din piața muncii din SUA, ceea ce înseamnă până la 1,2 trilioane de dolari în salarii, în sectoarele financiar, sănătate și servicii profesionale, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), transmite CNBC.

Studiul a fost realizat folosind un instrument de simulare a forței de muncă numit Iceberg Index, creat de MIT și Oak Ridge National Laboratory. Indexul simulează modul în care 151 de milioane de lucrători din SUA interacționează în întreaga țară și cum sunt afectați de AI și de politicile corespunzătoare.

Iceberg Index, anunțat la începutul acestui an, oferă o perspectivă asupra modului în care AI ar putea remodela piața muncii, nu doar în centrele tehnologice de coastă, ci în toate statele americane. Pentru legiuitorii care pregătesc investiții de miliarde în recalificare și instruire, indexul oferă o hartă detaliată a zonelor unde apar perturbări, până la codul poștal.

Un geamăn digital pentru piața muncii din SUA

„Practic, creăm un geamăn digital pentru piața muncii din SUA”, a spus Prasanna Balaprakash, director ORNL și co-lider al cercetării. ORNL este un centru de cercetare al Departamentului Energiei din estul Tennessee, gazda supercomputerului Frontier, care alimentează multe proiecte de modelare la scară largă.

Indexul rulează experimente la nivel de populație, arătând cum AI modifică sarcinile, competențele și fluxurile de muncă cu mult înainte ca aceste schimbări să fie vizibile în economia reală, a explicat Balaprakash.

Indexul tratează cei 151 de milioane de lucrători ca agenți individuali, fiecare fiind etichetat cu competențe, sarcini, ocupație și locație. Maparea acoperă peste 32.000 de competențe în 923 de ocupații din 3.000 de jurisdicții și apoi măsoară unde sistemele AI actuale pot deja să îndeplinească aceste competențe.

Cercetătorii au descoperit că vârful vizibil al icebergului — concedierile și schimbările de rol în tehnologie, calcul și IT — reprezintă doar 2,2% din expunerea totală la salarii, adică aproximativ 211 miliarde de dolari.

Un nivel mai jos, sub suprafață, se află expunerea totală, de 1,2 trilioane de dolari în salarii, care include funcții de rutină în resurse umane, logistică, finanțe și administrarea birourilor — domenii adesea trecute cu vederea în prognozele de automatizare.

Instrumentul ofere o imagine centrată pe competențe a ceea ce pot face sistemele AI actuale și să ofere factorilor de decizie un mod structurat de a explora scenarii

Cercetătorii au subliniat că indexul nu este un motor de predicție privind momentul sau locul exact al pierderii locurilor de muncă. Este conceput să ofere o imagine centrată pe competențe a ceea ce pot face sistemele AI actuale și să ofere factorilor de decizie un mod structurat de a explora scenarii „ce-ar fi dacă” înainte de a aloca bani sau legi reale.

Cercetătorii s-au asociat cu guvernele statelor pentru a rula simulări proactive. Tennessee, Carolina de Nord și Utah au ajutat la validarea modelului folosind propriile date despre forța de muncă și au început să construiască scenarii de politici folosind platforma.

Rezultatele Iceberg Index contestă, de asemenea, o presupunere comună despre riscul AI — că acesta va rămâne limitat la roluri tehnologice în centrele de afaceri din statele de pe coaste. Simulările indexului arată că ocupațiile expuse se află în toate cele 50 de state, inclusiv în regiunile interioare și rurale, adesea ignorate în discuțiile despre AI.

„Project Iceberg permite factorilor de decizie și liderilor de afaceri să identifice zonele expuse, să prioritizeze investițiile în instruire și infrastructură și să testeze intervenții înainte de a aloca miliarde pentru implementare”, se arată în raport.

***