Studiu FedEx: 78% dintre exportatorii români țintesc extinderea pe noi piețe. INS: Companiile mari generează 58% din exporturi

Aproape opt din zece companii românești cu vânzări internaționale intenționează să se extindă pe piețe externe suplimentare, potrivit studiului „CEE companies in search of global expansion„, realizat de Minds&Roses la comanda FedEx.

Datele arată, în paralel, o concentrare accentuată a exporturilor: potrivit Institutului Național de Statistică (INS), firmele cu peste 250 de salariați reprezintă doar 3,4% din companiile exportatoare, dar generează 58% din valoarea exporturilor pe anul 2024.

Exportul net are de ani de zile o contribuție negativă la creșterea economică a României, din cauza satisfacerii cererii prin importuri. În primul trimestru din 2026 însă, pe fondul temperării consumului intern, exporturile au avut o contribuție pozitivă, de +0,2pp la avansul PIB.

Industria prelucrătoare a numărat 7.776 de firme exportatoare în 2024 (29% din total), care au generat exporturi de 65,37 miliarde de euro — 70,6% din valoarea totală.

Studiul FedEx a analizat IMM-uri din România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Lituania, urmărind piețele de activitate, intențiile de extindere, motivațiile și principalele riscuri asociate internaționalizării.

România, sub media regională la capitolul intenții de extindere

Cu 78% dintre companii dispuse să intre pe noi piețe, România se situează sub Polonia (86%), Slovacia (85%) și Ungaria (81%), dar peste Lituania (68%) și Cehia (66%).

Europa rămâne principala destinație

Pentru exportatorii români, Europa concentrează 98% din activitatea internațională actuală, față de 20% pentru piața americană și 15% pentru cea asiatică. Dintre companiile care plănuiesc extinderea, 72% vizează în continuare Europa, 20% Asia și 17% Statele Unite; America Centrală și de Sud și Africa sunt menționate de 13%, respectiv 9% dintre respondenți.

Germania rămâne principala destinație europeană, indicată de 38% dintre exportatorii români, urmată de Franța (31%) și Austria (29%).

România are, în același timp, un interes semnificativ pentru Asia. 20% dintre companiile românești care analizează extinderea indică această regiune, un nivel similar celui din Slovacia și apropiat de Cehia, cu 21%. Procentul este superior celui din Polonia, de 16%, și Ungaria, de 8%. Pentru Statele Unite, 17% dintre companiile românești iau în calcul extinderea, față de 24% în Polonia, 20% în Slovacia, 18% în Ungaria, 12% în Cehia și 21% în Lituania.

Motivații: acces la piețe mai mari, noi surse de profit

Principalul motiv pentru extindere rămâne accesul la o piață de desfacere mai mare, citat de 48% dintre companii. Alte 40% urmăresc o nouă sursă de profit, iar 22% invocă creșterea cererii pentru produsele lor pe alte piețe.

Printre beneficiile așteptate, 42% dintre respondenți se așteaptă la o creștere semnificativă a veniturilor și profiturilor, tot 42% mizează pe noi contacte de afaceri, iar 33% consideră că marketplace-urile internaționale pot facilita accesul la clienți noi.

Costurile ridicate de acces pe piețele externe reprezintă cea mai mare preocupare, menționată de 33% dintre companii, urmată de dificultatea de a găsi clienți noi în străinătate (28%). Doar 4% consideră costurile de transport un obstacol major.

Produsele ieftine din Asia, principalul risc perceput

41% dintre companiile românești participante la studiu identifică intensificarea concurenței de preț, generată de produsele asiatice mai ieftine, drept principala amenințare. Alte riscuri menționate sunt noile tarife și reglementări comerciale apărute pe fondul tensiunilor politice (31%) și creșterea concurenței internaționale în general (22%).

62% dintre companiile românești consideră importantă colaborarea cu furnizori verificați, precum companiile de curierat recunoscute, în planificarea extinderii — cea mai ridicată pondere după Ungaria (60%), și peste Slovacia (52%), Lituania (49%), Polonia (47%) și Cehia (39%).

Aproape 27.000 de firme exportatoare în 2024

Potrivit INS, România a înregistrat 26.997 de firme exportatoare în 2024, cu exporturi totale de aproximativ 92,67 miliarde de euro.

Companii cu peste 250 de salariați: 927 de firme (3,4% din total) — 53,9 miliarde de euro (58,2% din valoare)

Companii cu 10-249 de salariați: 10.262 de firme (38%) — 20,42 miliarde de euro (22%)

Companii cu 0-4 salariați: 11.078 de firme (41%) — 15,55 miliarde de euro (16,8%)

Companii cu 5-9 salariați: 3.935 de firme (14,6%) — 1,56 miliarde de euro (1,7%)

Industria prelucrătoare, motorul exporturilor românești

Industria prelucrătoare a numărat 7.776 de firme exportatoare în 2024 (29% din total), care au generat exporturi de 65,37 miliarde de euro — 70,6% din valoarea totală.

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor, rămâne sectorul cu cel mai mare număr de exportatori — 11.170 de firme (41,4% din total) —, dar cu o contribuție valorică mai redusă: 12,06 miliarde de euro (13%).

Activitățile profesionale, științifice și tehnice au adus 5,02 miliarde de euro (5,4%) prin 1.175 de firme.

Sectorul energetic a totalizat 1,26 miliarde de euro prin doar 50 de firme, iar agricultura, silvicultura și pescuitul, 910,6 milioane de euro prin 1.080 de firme.

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