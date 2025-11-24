Studiu: O nouă forță economică cu impact global – Ascensiunea birourilor familiale de investiții

Așa-numitele birouri familiale de investiții (family offices), entități financiare private a căror strategie vizează maximizarea randamentelor pentru investitori, au un impact din ce în ce mai mare asupra finanțelor globale, investițiilor și dezvoltării economice, arată un studiu realizat de Smartlink Communications și Banca Transilvania.

Potrivit autorilor, studiul explorează evoluția birourilor familiale și impactul lor în ecosistemul economic și de investiții, influența în creștere a acestor entități financiare, strategiile lor de investiții și provocările cu care se confruntă într-un peisaj economic și politic în schimbare.

35% din avuția celor mai bogați 1% din americani e deținută prin family offices

Birourile familiale sunt entități juridice prin care așa-numiții „high net worth individuals” (HNWI) dețin, la nivel global, o proporție foarte mare din activele globale (avuția mondială). Ca exemplu, prin family offices se deține 35% din avuția celor mai bogați 1% din americani. Mare parte sunt fonduri de investiții care nu se tranzacționează la bursă și care acceptă cu greu investitori.

„Birourile familiale (family offices) nu sunt doar gestionari pasivi ai resurselor pe care le dețin; ele devin jucători cheie pe piețele financiare și în felul în care economia în sens larg evoluează”, explică Radu Magdin, CEO Smartlink Communications.

Potrivit acestuia, accentul lor tot mai mare pe investițiile alternative, capitalul de risc și investițiile cu impact sustenabil „marchează o schimbare ce va avea consecințe de durată pentru economiile din întreaga lume”.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: Înțelegerea strategiilor și priorităților acestor actori este esențială pentru a identifica tendințele pieței

„Această schimbare este cu atât mai relevantă într-un context de mare incertitudine economică, în care atât actorii publici, cât și cei privați caută tot mai mult surse robuste de creștere economică. În România, familiile de business și felul în care ele își gestionează birourile familiale sunt cu atât mai importante în lunile următoare, prin aportul pe care îl pot aduce la relansarea creșterii economice, la narativul de succes economic si de excelență românească, necesar atat acasă cât și pentru internaționalizare”, arată Magdin.

Studiul arată că birourile familiale (family offices) depășesc rapid alte vehicule financiare în privința activelor gestionate și se preconizează o creștere exponențială în următorul deceniu. Această schimbare subliniază rolul lor în creștere în ceea ce privește piețele financiare, inovarea tehnologică și chiar impactul social.

„Ca prima bancă a României, recunoaștem semnificația birourilor familiale (family offices) în peisajul economic actual. Înțelegerea strategiilor și priorităților acestor actori este esențială pentru a identifica tendințele pieței (de capital). (… ) Noi vom continua să sprijinim toți actorii ambițiosi care vor să crească economia și excelența românească acasă și dincolo de granițele țării”, a declarat și Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.

În ce își investesc banii fondurile de tip family office. Creșterea piețelor financiare a creat, natural, multă avuție

Studiul arată că:

• Birourile familiale (family offices) devin entități financiare de neignorat, fiind proiectate să gestioneze peste 5 trilioane de dolari până în 2030, ceea ce le poziționează ca o forță majoră în economia globală.

• Strategiile lor de investiții se orientează tot mai mult către activele alternative, 45% din totalul investițiilor fiind alocate către astfel de active, într-o manieră care asigură diversificare și stabilitate în perioade de incertitudine economică.

• Capitalul de risc devine o prioritate, în special în zonele de tehnologie, sănătate și energie regenerabilă, o consecință a faptului că birourile familiale (family offices) adoptă strategii de investiții pe termen lung care permit creșterea sustenabilă a business-ului.

• Investițiile cu impact social și de mediu din partea family offices sunt în creștere, reflectând un angajament tot mai mare de a produce rezultate sociale și de mediu pozitive alături de randamente financiare robuste.

• Diferențele regionale în strategiile de investiții persistă: birourile familiale (family offices) din America de Nord favorizează activele alternative și acțiunile companiilor de tehnologie, în timp ce omologii lor europeni au o apetență mai scăzută pentru risc, concentrându-se pe acțiuni și active din piețele dezvoltate.

• Peisajul geopolitic indică o tendință spre regionalizare, posibil redefinind modul în care birourile familiale (family offices) operează, colaborează și influențează politicile economice la nivel global.

***